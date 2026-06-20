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Spor Ortalığı sarsacak kulis! 'Hacıosmanoğlu 1 ay sonra gidiyor! Montella'nın yerine de Aykut Kocaman veya...'
Spor

Ortalığı sarsacak kulis! 'Hacıosmanoğlu 1 ay sonra gidiyor! Montella'nın yerine de Aykut Kocaman veya...'

Yeniakit Publisher
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Ortalığı sarsacak kulis! 'Hacıosmanoğlu 1 ay sonra gidiyor! Montella'nın yerine de Aykut Kocaman veya...'

Serdar Ali Çelikler, A Milli Takımımızın Dünya Kupası hezimeti sonrası canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu.

Serdar Ali Çelikler, A Milli Takımımızın Dünya Kupası hezimeti sonrası canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin 1 ay içinde gideceğini iddia eden Serdar Ali Çelikler, Vincenzo Montella döneminin de sona erdiğini söyledi. Çelikler'e göre adaylar Aykut Kocaman ve Okan Buruk...

 

İşte Serdar Ali Çelikler'in NEO Spor YouTube canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

"Bize hiç anlatmayın bundan sonra yok biz Real Madrid'liyiz, Juventus'luyuz, Inter'liyiz, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'ndeyiz falan! Haiti'siniz Haiti! Bu kadar basit. Bütün olayını Haiti kadar olmak. 64. saniyede gol yiyen bir takım. Bu kadarsınız yani!"

"Temmuz'daki mali kongrede federasyonun değişmesi de gündeme gelecektir. Hatta bu geceden itibaren kulisler başlar. Muhtemelen 1 saat içerisinde telefon trafikleri olur. 1 ay sonra federasyonun değişme ihtimalini görüyorum artık."

"Montella'ya 'arrivederci' deriz artık. Muhtemelen bir Türk hoca gelir. Aykut Kocaman'ın ismi geçer. Okan Buruk'un ismi geçer. Montella çok kötü bir turnuva geçirdi. Montella gider, Türk hoca gelir. Bu zaman kadar verdiği hizmetler için teşekkür edelim. ABD maçına çıksın, sonra güle güle. Çıkmasa da olur ama neyse..."

"Milli takım sevimliliğini kaybetti, o kötü oldu. Sevimli çocuklardı bunlar, onu kaybettiler. Son derece başarısız bir turnuva geçirdiler. Tutukluk vardı. Takımda reaksiyon yoktu."

 

"Hakan Çalhanoğlu'nun liderliği sorgulanır. Bu takım artık Hakan'ın takımı olmaktan çıkar."

"İstatistiklere bakıyorum, resmen kalecimiz yok. Son derece kötü goller yedi. Avustralya'dan yediği ikinci gol, bugün yediği gol. Berbat bir turnuva geçirdi Uğurcan Çakır. Benim aklımda çok büyük soru işaretleri oluşturdu Uğurcan. Son maçta Altay kalede olmalı. Berke Özer de geri dönmeli. Zaten yeni hoca gelince Berke geri dönecek."

"Bazı futbolcularımızın gereksiz şişirildiği ortaya çıktı. Hem Kenan'ın hem Arda'nın biraz fazla şişirildiğini kabul edelim. Deniz Gül'ü oynatmamakta haklıymış dedim izleyince. 2 tane çok net pozisyon vardı kaçırdığı."

"Çok kötü bir Uğurcan. Çok kötü bir Ferdi, Hakan, Arda ve Kenan. Senin bir şeyler beklediğin oyuncular bunlardı zaten."

"Sen EURO 2024'te çeyrek final oynayıp yarı finalin kapısından dönmedin mi? Orada öyle oynayan takıma bu turnuvada ne oldu? Neyin stresini yaşıyorsunuz siz ben onu anlamadım. İlk turnuvaları olsa anlarım. Aynı kadro oynadı o turnuvada."

"Bu Bodrum'daki villa işleri falan bize iyi gelmedi. Ne zaman ki milli takımla prim ve para işleri yan yana geliyor, milletin negatif enerjisini çekiyorsunuz. Olmuyor bizde! "

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