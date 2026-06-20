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Gündem CHP destekçisi kadın isyan etti! “İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı”
Gündem

CHP destekçisi kadın isyan etti! “İmamoğlu’nun yaptıkları midemi bulandırdı”

Yeniakit Publisher
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Yıllardır CHP’ye oy veren bir kadının sosyal medya da yaptığı açıklamalar gündem oldu. CHP’li seçmen, parti içindeki pislikleri gördükten sonra midesinin bulandığını söyledi.

CHP’de son yıllarda yaşanılananlar artık kendi partililerini de bıktırdı. Öyle ki artık sosyal medyada bunun açıkça belirtmeye başladılar.

Bunun son örneği oldukça dikkat çekiciydi. Yıllardır CHP’ye oy veren kadın seçmen, “Yıllar önce Ekrem İmamoğlu geldiği zaman çok destek verdik, aşırı destek verdik, kanım çok kaynadı, çok heveslendik” dedi.

“MİDEM BULANDI”

Yıllar önce verdiği sözü hatırlatan CHP’li seçmen, “Şu lafımı da hiçbir zaman unutmuyorum. Yıllardır CHP'ye oy veriyorum ama dedim ki başa geldiği zaman herhangi bir yamukluk yaptığı zaman ben olaylara objektif bakarım. Kesinlikle arkasında durmam ve midem bulandı. Yıllardır ben oyumu oraya veriyorum, midem bulandı. Yaptı mı? O da yaptı. Zamanında AK Parti de yaptı, CHP de yaptı, artık siyaset dansı oldu.” dedi.

“ERDOĞAN BİZE SAHİP ÇIKIYOR”

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayrı bir yere koyan kadın seçmen, “Şu da bir gerçek, Recep Tayyip Erdoğan'a da kinim yok, o adama da kanım ısınıyor. Allah razı olsun, helal olsun ona. Recep Tayyip Erdoğan kazandığı zaman hiçbir zaman üzülmüyorum, aht ta etmiyorum. Çünkü bir insan ailesinde annesine, babasına, kardeşlerine nasıl sahip çıkıyorsa ben de devletimin başındaki insana sahip çıkmak zorundayım. Benim başımda birisi var. Çünkü o da bize sahip çıkıyor, o başımızda olmasaydı şu an biz savaşın ortasında olabilirdik. Evet, teşekkür ediyorum ona Allah razı olsun.” İfadelerini kullandı.

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