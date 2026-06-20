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Sağlık
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Salgın işgalcilere sıçradı: Terör devletine Ebola şoku

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Salgın işgalcilere sıçradı: Terör devletine Ebola şoku

İsrail’de, dört gün önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden dönen bir kişi, Ebola virüsü şüphesi nedeniyle karantinaya alındı.

#1
Foto - Salgın işgalcilere sıçradı: Terör devletine Ebola şoku

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün önce ateş, baş ağrısı şikayetleriyle Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi'ne giden şahsın Ebola şüphesiyle karantinaya alınan ilk vaka olduğu bildirildi. Açıklamada, yapılan testlerin 48 saat içinde sonuçlanacağı ve Ebola şüphesiyle karantinaya alınan şahsın temasta bulunduğu kişilerin tespit edilmesi için filyasyon çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

#2
Foto - Salgın işgalcilere sıçradı: Terör devletine Ebola şoku

İsrail devlet televizyonu KAN ise şüpheliye müdahalede bulunan acil yardım servisi ekiplerinin dezenfekte edildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda mayısta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını duyurmuştu.

#3
Foto - Salgın işgalcilere sıçradı: Terör devletine Ebola şoku

EBOLA SALGINI: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

#4
Foto - Salgın işgalcilere sıçradı: Terör devletine Ebola şoku

DSÖ, 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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