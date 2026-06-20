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Gündem İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat!
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İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat!

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İBB yöneticisini kaçıranların sözleri ifşa oldu: Tetikçiye şok talimat!

Maltepe’de yürütülen operasyonda İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada 2 kişinin daha gözaltına alındığı, toplam sayının 10’a yükseldiği bildirildi. Olayda bir şüphelinin tetikçilikle görevlendirildiği ve fidye talebiyle ilgili planlama yapıldığı iddia edildi.

Maltepe’de yürütülen operasyonda İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada 2 kişinin daha gözaltına alındığı, toplam sayının 10’a yükseldiği bildirildi. Olayda bir şüphelinin tetikçilikle görevlendirildiği ve fidye talebiyle ilgili planlama yapıldığı iddia edildi.

Maltepe'de, 17 Haziran Çarşamba akşam saat: 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

 

ŞÜPHELİLERİN KAÇMASINA YARDIM ETMİŞLER

Dün gece ekipler tarafından gözaltına alınan 2 kişinin, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen korsan taksiciler olduğu öğrenildi. Soruşturmayı sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri, Korsan taksicilerin şüphelileri önce Fatih'e, ardından farklı adreslere götürdüklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğünde olayla ilgili gözaltında tutulan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

'KAFASINA SIK TALİMATI'

Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Erhan Karaal'ın yanında silahla beklerken yakalanan şüphelinin olayın tetikçisi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Daha önceden başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 27 yaşındaki Yusuf A.'ya şüpheliler tarafından 'Öldür' talimatı verildiği belirlendi. Şüphelilerin Yusuf A.'ya "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

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