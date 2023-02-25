Kuş gribi can aldı: Yeni tehlike kapıda mı?



Kamboçya Sağlık Bakanlı tarafından yapılan açıklamada, H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi nedeniyle 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, babası da aynı gribe yakalandı. Kamboçyalı yetkililer, kızla teması olan 12 kişiden numune aldı. Yetkililere göre, 49 yaşındaki babası, herhangi bir belirti göstermemesine rağmen, grup içinde pozitif çıkan tek kişi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu ayın başlarında memelilerde kuş gribi tespit edildikten sonra dikkatli olunması çağrısında bulundu ancak insanlar için riskin minimum düzeyde olduğunu vurguladı.