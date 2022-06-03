Kuruyemiş: Goji berry faydaları nelerdir? Goji berry (Kurt üzümü) nedir ve nasıl kullanılır?

Türkiye'de Kurt Üzümü adıyla bilinen Goji Berry bitkisi, içerdiği yüksek besin değerleriyle önemli meyvelerden bir tanesi. Kökeni Asya'ya dayanan Goji Berry, çok kuvvetli bir antioksidan içeren ve alternatif tıpta kullanılabilecek bir bitkidir.

Asya’dan Tüm Dünyaya Yayılan Lezzet: Goji Berry

Faydalarına geçmesen önce, kuruyemişimizi tanıyalım…

Goji Berry; goji ya da wolfberry olarak da anılmaktadır. Asya kıtasından gelmekte ve Asya mutfağının içerisinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Goji berry ayrıca alternatif tıbbın en önemli hammaddelerinden bir tanesidir. Özellikle Çin, Kore, Vietnam ve Japonya’da modern tıbbın yaygınlaşması öncesinde kullanılan bir besindir.

Goji berry, Asya mutfağında pek çok farklı sekide tüketilebilmektedir. Reçel ya da komposto gibi tatlı olarak, pilav ya da sulu yemeklerin içerisinde ve tabii ki atıştırmalık halinde…

21. yüzyılın başlarından beri, goji berry Batı dünyasında kendine yer bulmaya başlamıştır. Kimi zaman kurutulmuş bir ara ögün olarak, kimi zaman yoğurt ya da müsli içerisinde kendine yer bulmaktadır. Püresi, yağı, suyu; kısacası her şeyinden faydalanılan bir besin haline gelmiştir.

Goji Berry Faydaları

Goji berry meyvesi ile tenistik! Sıra geldi bu değerli beşinin faydalarına göz atmaya… Önce içerdiği maddelere bakacağız, hemen akabinde de bu maddelerin iyi geldiği potansiyel rahatsızlıkları sıralayacağız.

Gözlere ve Nezleye iyi Gelir: Vitaminler

Mutfaklarımızın yeni yıldızı goji berry için “içerisinde yok yok!” desek yeridir. Öncelikle vitaminlere bakalım… Goji Berry, özellikle A ve C vitaminleri açısından zengindir.

Gözler için oldukça önemli olan A vitaminini içeren bir kaynak olması, onu özellikle gelişme çağındaki çocukların beslenme düzenine dahil etmektedir. Soğuk algınlığı ya da nezle gibi rahatsızlıklara karşı vücuda kalkan oluşturan C vitamini içermesi ile de kış mevsiminde tüketiminin arttığı görülmektedir.

Sağlıklı Saçlar ve Kansızlıkla Mücadele İçin: Mineraller

Goji Berry ayrıca, vücudun ihtiyacı olan mineralleri sağlama açısından da önemli bir beşindir. İçerisinde demir ve çinko bulunmaktadır. Kansızlık şikayeti olanlar için demir oldukça önemlidir. Bu kişiler goji berry tüketerek kansızlık sorunu ile başa çıkabilirler. Çinko ise saç ve tırnakların sağlıklı uzaması için gerekli olan bir mineraldir. Saç dökülmesi ve zayıf tırnaklarla mücadelede goji berry iyi bir yardımcıdır.

Hem Lezzetli Hem Sağlıklı: Kilo Kontrolü

Oldukça düşük kalorili olan goji berry, son zamanlarda diyet menülerine de girdi. Bunun nedeni bu meyvenin zayıflatması değil! Küçük porsiyonları, tatlı bir lezzete sahip olması ve bol lif içermesi ile diyet yapanlarca tercih ediliyor. Yüksek kalorili ve zararlı bir çikolata yerine; yine aynı şekeri size verecek, ağzınızı tatlandıracak birkaç goji berry tanesi, kilo kontrolünde size yardımcı olabilir.

Gençlik Veirir: Antioksidanlar

Çeşitli çalışmalar, goji berry içerisindeki bir takım maddelerin antioksidan olarak işlev gösterdiğini kanıtlamaktadır. Bu lezzetli meyveye kırımızı rengini veren zeaxatin isimli madde, aynı zamanda değerli bir antioksidandır! Safranda ve dolmalık biberde de bulunan bu madde, hücre yapısı için oldukça değerlidir. Hücrelerde radyasyon ya da duman sonucunda meydana gelen bozulmaları onarır. Bu da cilt ve göz sağlığı için oldukça önemlidir!

Goji Berry Yemeden Önce Dikkat Etmesi Gerekenler

Birlikte inceledik, bu goji berry bir harika! Okudukça gerçekten insanın her öğün arasında yiyesi geliyor… Ancak, dikkat! Düşük kan şekeri olan kişiler, kan sulandırıcı kullananlar, yüksek ya da düşük tansiyondan şikayetçi olanlar, hamleler ve emzirenler, ya da bilinen alerjileri olanlar; bu lezzetli yemişi yemeden önce doktora danışmalıdır.

Goji Berry Nasıl Kullanılır? Diyete Uygun Zayıflatan Tavsiyeler

Meyvenin en kullanışlı ve sağlıklı hali olan kurutulmuş goji berry kullanımı oldukça basit. Kurutulmuş olduğu için istenirse atıştırmalık olarak yenilebilir, istenirse de suya atılarak içilebilir.

Diyette olanlar için, yoğurt içerisine katılarak ara öğünleri renklendirir. Dikkat edilmesi gereken nokta: günde bir avuç yani yaklaşık 20-30 gram kadar kullanılması olur. Goji berry hassas yapıda olduğu için hava almayan paketlerde muhafaza edilmesi ve sıcaktan etkilenmemesi gerekir.

Goji Berry Diyette Nasıl Kullanılır?

Zayıflamak amaçlı ve diyette goji berry kullanımının birçok seçeneği var. Fakat her seçenekte dikkat edilmesi gereken nokta düzenli kullanılmasıdır. Eğer her gün yeterli miktarda kullanılırsa etkileri görülmeye başlanır.

Uzmanlar goji berry kullanırken, şeker hastalığı için ilaç kullananların, hamile olanların ve tansiyon vb. ilaçlarını düzenli alanların kullanım öncesi mutlaka doktoruna danışması gerektiğini belirtirler. Goji berry tozu, goji berry&yeşil çay karışımı, goji berry kurusu veya goji berry çileğinin taze hali diyette kullanılabilir.

Goji Berry Zayıflama Çayı Nasıl Kullanılır?

Goji berry ve yeşil çay karışımında olduğu gibi sadece goji berry çayı da zayıflamak için kullanılabilir. Yüksek antioksidan özelliğe sahip olan goji berry zayıflama çayı nasıl kullanılır diye merak ediyorsanız, yanıt oldukça basittir. Goji berrynin kurutulmuş veya taze halini kaynamış su ile yaklaşık beş dakika kadar demleyerek çay kolayca hazırlanabilir. Her gün öncelikle sabahları kullanıldığında 1-1.5 ay sonra zayıflama etkilerini göstermeye başlanır.

Goji Berry Tonik Nasıl Kullanılır?

Antioksidan içeriğe sahip olan goji berry ciltte tonik olarak da kullanılabilir. Günlük cilt temizliğinde kullanılan tonikler yerine goji berry tonik kullanıldığında kimyasal içeriklerden biraz olsun uzaklaşılabilir. Her gün düzenli olarak cilt temizliğinde kullanılırsa, ciltte sıkılaşma ve parlama oluşturur. Böylece daha sağlıklı ve canlı bir cilt görünüm elde edilebilir.

Goji Berry Hapı Nasıl Kullanılır?

Meyvelerin ve çayların dışında hap olarak da satılan goji berry isteğe göre bu şekilde de tüketilebilir. Fakat tüm zayıflama hapları gibi kullanımına oldukça dikkat etmek gerekir.

Bilinçsiz veya fazla kullanım zayıflamayı değil sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Bu nedenle goji berry zayıflama hapı kullanmadan önce bir uzmana danışmak ve verdiği ölçülere uymak gerekir.

Goji Berry Yağı Nasıl Kullanılır?

Goji berry yağı hem kapsül şeklinde hem de sıvı yağ şeklinde satılır. Yağı direk olarak tüketmenin zor olduğu durumlarda kapsül şeklindeki goji berry yağı kullanılabilir. Bu yağ doğal olarak üretildiği takdirde pek çok vitamin ve minerali bir arada barındırır. İçeriğinde B1, B2, B6 ve E vitamini bulunur. Ayrıca yüksek miktarda antioksidan içeriğe sahip olduğu için vücudu arındırır ve içerdiği vitaminler ile cildi yaşlanmaya karşı korur.

Uzun bir süre saklanabilen yağ düzenli olarak kullanıldığında ciltteki ve vücuttaki etkisi görülmeye başlanır. Sıvı yağ şeklinde olan goji berry yağı, temiz cilt üzerine ve günde iki kez kullanılır. Diğer kremler ile kullanılmasında bir sakınca görülmez ve tüm cilt tiplerine uyum sağlar.

Goji Berry Şampuan Nasıl Kullanılır?

Goji berry şampuanı içerdiği zengin besleyici maddeler sayesinde saça da iyi gelir. Düzenli kullanım sonrasında kadın ve erkeklerde saç dökülmesi, kepeklenme gibi problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bitki özlü doğal içeriği sayesinde herhangi bir yan etkisi bulunmaz ve her saç tipi rahatlıkla kullanabilir.