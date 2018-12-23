Kuruyan ve çatlayan eller için doğal yöntemler

NEMLENDİRİCİ ÖZELLİKLİ SABUN KULLANIN

Ellerinizi sık sık yıkamak kurumasına ve çatlamasına sebep olabilir. Bunu önlemek için kullandığınız sıvı sabunun yerine, nemlendirici özelliğe sahip olan sabunları tercih edin. Kimyasal maddelerin kullanıldığı sabunlar yerine doğal sabunları kullanmaya özen gösterin.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı antioksidan özelliği ve sağlıklı yağ asidi içeriği ile kuru ellerinizin yardımcısı olacaktır. Zeytinyağı cildinizi yumuşak, esnek ve

nemli tutar. Yumuşak ve pürüzsüz eller için günde iki kez 5 ila 10 dakika arası süreyle ılık zeytinyağı ile ellerinize masaj yapın. Bu yöntemi, zeytinyağını kullanmadığınız bir şişeye koyarak, gün boyu yanınızda taşıyıp basit bir hale getirebilirsiniz.

MUZ

Olgun bir muz nemlendirici özelliği sayesinde kuru ve sert cilt için harika bir nemlendirici özelliğe sahiptir. Küçük bir parça muzu çatalla ezin ve püre yapın. Daha sonra ellerinize uygulayın ve yarım saat bekletip ılık suyla yıkayın. Ardından nemlendirici el kreminizi sürebilirsiniz. İkinci yöntem ise; püre yapılmış muza, biraz bal ve zeytinyağı ekleyin ve karıştırın. Ellerinize uygulayıp, 15-20 dakika bekletin. Daha sonra soğuk su ile ellerinizi yıkayın.

LİMON SUYU

Limon suyu, cildi kurutmaktan ziyade, yumuşatmaya ve ellerin pürüzsüz olmasına yardımcı olan iyi bir temizleyicidir. Aynı zamanda, limon suyu renk açıcı özelliği sayesinde ellerinizdeki lekelerin renginin açılmasında yardımcı olur. Eşit miktarda limon suyu, bal ve karbonatı karıştırın. Bu karışımı ellerinize uygulayın ve yaklaşık bir dakika masaj yapıp, 5 dakika bekleyip, ılık su ile ellerinizi yıkayın. Bu yöntemi haftada bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

ALOE VERA

Aloe vera, kuru ve yıpranmış cilt üzerinde nemi korumaya yardımcı olur. Taze aloe vera yaprağını uzunlamasına kesip içinden jelini çıkarın. Ellerinize uygulayın ve birkaç dakika hafifçe masaj yapın. Daha sonra 10-15 dakika süre ile bekletin ve ılık su ile d urulayın. Günde 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, kuru, sert ve pürüzlü eller için bir diğer doğal çözümdür. Yulaf protein içeriği ile su kaybını önlemeye ve cildi nemli tutmaya yardımcı olur. 2 yemek kaşığı yulafı yarım veya 1 tatlı kaşığı bal ve biraz suyu karıştırıp hamur kıvamına getirin. İsterseniz içerisine limon suyu ekleyebilirsiniz. Karışımı ellerinize sürün ve 10 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile durulayın.