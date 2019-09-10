0553 313 94 23

Kurutmaya bırakılan domateslerle "Ay-Yıldız" oluşturdular

Elazığ’da 20 bin dekar alanda yıllık 70 bin ton civarında yapılan kurutmalık domatesler, toplanarak serildi.

10 Eylül 2019 Salı 15:18
Kurutmaya bırakılan domateslerle "Ay-Yıldız" oluşturdular

Elazığ’da 20 bin dekar alanda yıllık 70 bin ton civarında yapılan kurutmalık domatesler, toplanarak serildi. Tarla günü kapsamında domateslerle "Ay-Yıldız" oluşturuldu.


Elazığ’da merkeze bağlı Beşik köyünde, ‘Organik Kurutmalık Domates’ tarla günü etkinliği düzenlendi. Elazığ geneli 20 bin dekar alanda yaklaşık 70 bin ton civarında üretilen domatesler, bir taraftan hasat edilirken diğer taraftan da ikiye bölünerek kurutmaya bırakıldı. Kurutulduktan sonra satışa çıkan domateslerin başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde gönderildiği belirtildi. Hasat programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, tarlada çalışan işçiler ile sohbet edip, onlarla birlikte çalıştı.


Etkinliğe katılıp bilgi veren İl Müdürü Karahan, “Elazığ ilimiz kadim kültürden beri zaten tarımın yapıldığı ve bu tarım ve hayvancılık içerisinde yoğunluklu olarak yapılan sebze yetiştiriciliği bu sebzelerden kurutmalık olarak kışın tüketmek üzere yapılan bir kültürden bahsediyoruz. Bunu aile işletmeciliği şeklinde yapıyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada artık daha profesyonel sanayisine dokunan ve ihracatı hedefleyen bir kurutmalık sebze kültürünü ve sanayisini ilimize kazandırmış durumdayız. Dolayısıyla Beşik köyünde, Yurtbaşı beldesinde ve bazı ilçelerimizde yoğunluklu olarak yapılanbu ürünün, inşallah yakın zamanda Elazığ ilimizden direkt ihracata konu olacak ve ilimiz ve bölge ekonomisine ciddi manada katkı sunacak olan bir sektörü hep beraber ilimize kazandırmış olacağız. Hem tarla sebzeciliğinde hem de sera yetiştiriciliğinde bölgenin ihtiyacını karşılayan bir konumdayız” dedi.


Yaklaşık 20 bin dekar alanda sadece domates ekiminin yapıldığını da aktaran Karahan, 70 bin ton civarında üretimin gerçekleştiği bir sektör olduğunu kaydetti.


Kaliteli ve birinci sınıf yaklaşık 10 kiloluk domatesten bir kiloluk kurutmalık domates elde edildiğine dikkat çeken Karahan, "Ancak besin değeri ve organiği yüksek olan ve herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir ürün. Bizler de bu ürünün, sanayisini daha da geliştirip ilimizden sadece Türkiye piyasasına değil dünya piyasasına konu olacak ve sofralarında domatesi bulundurmaya gayret göstereceğiz. Bizim sürekli vurguladığımız, sözleşmeli üretim modelini hayata geçiren ve üreticilerin ürettiği ürünü burada kurutmalığa dönüştürmek üzere yapılan bir protokol ile hem üretici kazanıyor hem de sanayicimiz kazanıyor. Dolayısıyla biz sadece üretmeyeceğiz, yeni modellerimizi de üreticilerimiz ile buluşturacağız. Bu sözleşmeli üretim modelini daha da yaygınlaştıracağız. Bu manada bütün ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:18
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. Çobanbey’e ziyaret
    3. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    4. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    5. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    6. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    7. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    8. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    9. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    10. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    11. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    12. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    13. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    14. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    15. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    16. Şehit babası Mehmet Demir son..
    17. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    18. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    19. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    20. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    21. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    22. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    23. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    24. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    25. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    26. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    27. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    28. Köyde uyuşturucu operasyonu
    29. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    30. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!