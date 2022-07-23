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Yerel Kurusıkıyı gerçek silaha çeviren şahsa suçüstü
Yerel

Kurusıkıyı gerçek silaha çeviren şahsa suçüstü

Kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çeviren adrese polis baskını yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 13:21:00 -
Kurusıkıyı gerçek silaha çeviren şahsa suçüstü

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şahinbey ilçesinde silah ticareti ile kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 4 adet fişek ve muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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