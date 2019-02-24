Kurumsal zekât olur mu?
Bugünkü fıkıh köşemizde 'kurumsal zekât' konusunu sizler için yazdık.24 Şubat 2019 Pazar 13:01
Örnek için mahallemizdeki caminin birikmiş parasının yıllardır caminin hesabında durduğunu varsayalım. Zekâtın, Müslümanların şahsî olarak yaptığı bir ibadet oluşunu hesaba kattığımızda bir kurumun parasına zekât gerekmeyeceği kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Sözgelimi birkaç Müslüman birleşip şirket kurarlar ve ortak bir paradan söz edilirse onlar da zaten zekâtlarını şirketteki paylarına göre kendileri verirler. Kurumlar zekât vermez.
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