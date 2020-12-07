Kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla harcama yapılıyor

İSTANBUL (AA) - HIS Travel araştırmasına göre, işletmeler, kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla para harcıyor ve bu tutarın yaklaşık yüzde 20'si uçak biletine gidiyor.

HIS Travel'den yapılan açıklamada, şirket tarafından hazırlanan "Kovid-19 Döneminde İş Seyahatlerine Bakış: Yaklaşımlar, Trendler ve Teknolojiler" isimli raporun detayları paylaşıldı.

Kovid-19 döneminde değişen seyahat algısına ve çalışan gezginlerin ihtiyaçlarına odaklanan raporda, iş seyahati yapan global şirketlerin, holdinglerin, KOBİ ve start-up'lar ile freelance ya da uzaktan çalışanların gelecekteki iş seyahatlerinin nasıl şekilleneceğine dair ön görüler yer alıyor.

Küresel boyuttaki farklı sektörden oyuncuların ve anketlerin dikkat çekici tespitlerinin bulunduğu rapor, büyük otel zincirlerinden uçak ve araç filolarına kadar turizmin bağlantılı tüm çözümlerinde iş seyahatlerinin büyük bir ekosistem olduğunu vuguluyor.

Turizmin sunduğu sosyal ve ekonomik faydaların, hem bireyler hem de tüm ülkeler için sürdürülebilir iyileşmeye giden yepyeni bir yolculuğu başlatacağını anlatan rapor, geleceği okuyabilmenin, fayda odaklı stratejiler üretebilmenin, çevrimiçi dünyaya ayak uydurabilmenin, bu iyileşmeyi doğru adımlarla yaparak iş seyahatlerinin dönüşünü daha anlamlı ve kazanımlı olarak sağlayacağını belirtiyor.

Rapor, çalışan gezginlerin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamaya yardımcı olurken, şirketlere iş seyahatinin geleceğini planlama yolunda da destekleyici bilgiler veriyor.





- Kurumsal seyahat giderlerinin yüzde 20'si uçak biletine gidiyor





Rapor, işletmelerin, kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla para harcadığını ve bunun yaklaşık yüzde 20'sinin uçak biletine gittiğini ortaya koyuyor.

Çalışan gezginlerin turizmin önemli bir segmentini oluşturduğunu ve zincir otellerden, büyük araç filolarına kadar global boyuttaki markaların ekonomilerinin iş seyahatleriyle entegre olduğunu vurgulayan rapor, gelecekte seyahati şekillendirecek maddelerin arasında risk yönetimi, şeffaflık, iletişim odaklılık, özelleştirilmiş seyahat politikaları, deneyim ve fayda odaklı seyahat hizmetleri ve çevrimiçi rezervasyon gibi dijital uygulamaları ilk sırada gösteriyor.

Küresel gezgindelerin 4'te 3'ü kısıtlamaların kaldırılmasından sonraki 3 ay içinde seyahat edeceklerini söylüyor.





- İş seyahatlerinde Z kuşağı ve uzaktan çalışanlar dönemi





HIS Travel, hem globalde hem de yerelde uzun zamandır edindiği bilgi birikimini öngörüleriyle birlikte raporda paylaştı.

Buna göre, "satış", "karlılık" ve "müşteri" bağlamının yanı sıra "çalışanlara kültürel deneyim kazandırma", "şirket vizyonunu dünya çapında bir noktaya taşıma" ve "çalışan bağlılığını daha güçlü bir konuma getirme" gibi kriterler vizyoner iş seyahatleriyle yapılabiliyor.

Z kuşağı, koronavirüs sonrası turizm sektörü için en önemli gruplardan biri olmaya devam edecek. Bugün küresel nüfusun yüzde 32'sini oluşturan Z kuşağı yalnızca ABD'de 143 milyar dolar satın alma gücüne sahip.

Pandemi sonrası normalleşme sürecinde özellikle güvenlik ve hijyen konularında dikkatli ve daha az harcanabilir gelirle karşı karşıya kalacak Z kuşağı için iş seyahatlerinde dijitalleşmek ve fiyat politikaları da bu açıdan değerli duruyor.