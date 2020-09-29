Kurumlar, kendi otomasyon sistemleri üzerinden "HES Kodu" sorgulaması yapabilecek

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından risk durumlarının sorgulandığı Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile e-Devlet Sistemi arasında servis entegrasyonu yapıldı. Kurumlararası Goverment to Goverment (G2G) erişim şeklinde hizmete sunulan sistemle, tüm kurum ve kuruluşlar "HES" sistemi ile entegre olabilecek.



Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce, HES Kodu Sorgulama Sistemi hakkında resmi yazı hazırlanarak, ilgili genel müdürlüklere gönderildi.



Yazıda, çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünya için oluşturduğu halk sağlığı tehdidinin devam ettiği ve Türkiye'de de söz konusu hastalık ile mücadele çalışmalarının Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ilgili tüm birimler tarafından kesintisiz yürütüldüğü vurgulandı.



Bu kapsamda, tüm vatandaşların seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması altında HES Kodu sistemi geliştirildiği anımsatılan yazıda, sistemin hava yolu, demir yolu, deniz yolu, kara yolu firmaları ile entegrasyonun sağlandığı ifade edildi.



Yazıda, HES Kodu sayesinde vatandaşların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde kimlik bilgilerini beyan etmeden risk durumlarını paylaşabildiğinin ve paylaşımlarını yönetebildiğinin altı çizildi.



- "Servis, kurumlar arası G2G erişim şeklinde hizmete sunuldu"



HES kodunun kontrollü sosyal hayat kapsamında birçok alanda kullanılmaya başlandığı belirtilen yazıda, kişilerin koronavirüs açısından risk durumlarının HES kodu üzerinden sorgulandığı kaydedildi.



Ayrıca HES kodunda yapılan yeniliklere ilişkin şu bilgilere yer verildi:



"Söz konusu uygulamanın kullanımı ile kamu kurumları ve iş yerlerinin kişilerden almış oldukları HES kodu bilgilerini kendi otomasyon sistemleri üzerinden sorgulayabilme ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyaç doğrultusunda Bakanlığımız HES Kodu uygulaması ile e-Devlet sistemi arasında gerekli servis entegrasyonu yapıldı. Söz konusu servis, kurumlar arası (Goverment to Goverment G2G) erişim şeklinde hizmete sunuldu.



Bu kapsamda, bakanlıkların merkez teşkilatları, en az 500 çalışanı bulunan kamu kurumları ve iş yerleri G2G servisini kullanarak kendi otomasyon sistemleri üzerinden HES kodu sorgulaması yapabilecek. Bu sorgulama sonucunda kendileri ile paylaşılan HES kodlarına sahip kişilerin koronavirüs bakımından riskli olup olmadığı bilgisini görebilecek."



Yazıda, "İlgili kurum ve kuruluşların, https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinde bulunan kurumsal entegrasyon başvuru formunu elektronik ortamda doldurup, e-imza ile imzalandıktan sonra G2G servisini kullanma taleplerini ve formu dolduran kişinin yetkili olduğunu belirten resmi yazı ile Bakanlığın Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne iletmeleri durumunda yetkilendirmeler yapılacak." bilgisi aktarıldı.



Öte yandan, resmi yazıda, 500'ün altında çalışanı bulunan kurum ve iş yerlerinin ise Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden karekod/HES kod sorgulama ekranını kullanarak veya e-Devlet üzerinden tekli veya toplu HES kodu sorgulama hizmetlerini kullanarak kişilerin koronavirüs anlamında risk durumlarını sorgulamaya devam edebilecekleri bildirildi.



- "Sistem, virüs bulaşan veya temaslı olan kişi için 'riskli' uyarısı veriyor"



HES sistemine ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, özellikle riskli olanların HES kodu alamayacağının doğru olmadığı öğrenildi. Sistemden, hasta veya sağlıklı her vatandaş kod alabilirken, virüs bulaşan veya temaslı olan bir kişinin, HES kodu sorgulandığında, sistem bu kişi için "riskli" uyarısı veriyor.

Ayrıca kişinin bilgisi dışında sorgulama yapılması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde suç teşkil ediyor.