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Kurum: "(Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz."

12 Eylül 2019 Perşembe 11:29
Kurum: "(Kartal'daki Orhantepe Mahallesi) İnşallah inşaatlarımızı aralık ayında tamamlayacak ve vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim edeceğiz."
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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:29
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