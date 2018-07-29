Kurum: İmar barışı kaçağın anahtarı değil

Barışın 2017 sonuna kadar yapılan yapıları ilgilendirdiğini kaydeden Kurum, “Şu aşamada belediye başkanlarımızın yeni bina yapılmaması noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Buna ilişkin ekiplerimiz yine sahadalar bizim tabiat varlıkları alanlarında, çevre koruma alanlarında yeni yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yeni yapılan yapılarla ilgili kanuni işlem neyse gereğini yapacağız” dedi.

İmar Barışı’nın ilgi gördüğüne işaret eden Kurum, “Bu anlamda tarafımıza 3 milyon 158 bin müracaat geldi” açıklamasını yaptı.

MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Murat Kurum, Millet Bahçesi projesini İzmir’de hayata geçirecekleri müjdesini verdi. Kurum, bu çerçevede gerekli adımları atacaklarını sözlerine ekledi.