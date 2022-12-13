Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sessizliğini bozdu!

Taciz iddiaları ile yargılanan Kevin Spacey ile Katar'da çekildiği kareleri yayınlayan Burak Özçivit, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu. Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını silen Burak Özçivit, "Hassas konuyu yeni öğrendim, böyle bir durumun kesinlikle karşısındayım" açıklamasında bulundu.

Adelali Binali'nin davetlisi olarak Katar'a giden Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, Kevin Spacey ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Tepkilerin odağı haline gelen Burak Özçivit, Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırdı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN KEVIN SPACEY AÇIKLAMASI

Instagram hesabından açıklamada bulunan Özçivit, şu ifadelere yer verdi: "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bu güne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak"