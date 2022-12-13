  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sessizliğini bozdu!
Medya

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sessizliğini bozdu!

Taciz iddiaları ile yargılanan Kevin Spacey ile Katar'da çekildiği kareleri yayınlayan Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu. Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını silen Burak Özçivit, "Hassas konuyu yeni öğrendim, böyle bir durumun kesinlikle karşısındayım" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 16:01:00 -
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sessizliğini bozdu!

Taciz iddiaları ile yargılanan Kevin Spacey ile Katar'da çekildiği kareleri yayınlayan Burak Özçivit, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu. Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını silen Burak Özçivit, "Hassas konuyu yeni öğrendim, böyle bir durumun kesinlikle karşısındayım" açıklamasında bulundu.

Adelali Binali'nin davetlisi olarak Katar'a giden Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, Kevin Spacey ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Tepkilerin odağı haline gelen Burak Özçivit, Kevin Spacey ile olan fotoğraflarını Instagram'dan kaldırdı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN KEVIN SPACEY AÇIKLAMASI

Instagram hesabından açıklamada bulunan Özçivit, şu ifadelere yer verdi: "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bu güne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23