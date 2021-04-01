Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Giresunluları boş geçmedi

Yıldızhaber.com.tr’nin haberine göre Çarşamba akşamları ekrana gelen ATV'nin fenomen dizilerinden olan Kuruluş Osman dizisinde Umur Bey karakterini oynayan Bulancak Sanat Tiyatrosunun eski Genel Sanat Yönetmeni, Bulancaklı Devlet Sanat Tiyatrosu Sanatçısı Şahin Ergüney aracılığıyla Özçivit, Bulancak ve Giresunlulara selamlarını iletti.

Son bölümde neler oldu?

Osman Bey, Umur Bey’in İnegöl Kalesi’ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay’ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi’ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey’le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

Dündar Bey, Osman Bey’i bertaraf etmek için Togay’ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl’e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun’un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey’e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.