Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız: Böyle bir imkan daha önce görmedim

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da "Şeyh Edebali" karakterini oynayan usta oyuncu Seda Yıldız Bozdağ Film Youtube kanalına özel bir röportaj verdi.

"Kuruluş Osman her anlamıyla bizim dünyaya açılma anlamında sesimiz olarak Türkiye'nin gururu olacak biz dizi" diyen Yıldız, "Çoğu insan bizim tarihimizle ilgili pek bilgiye sahip değil. Bu yapılan diziler ile biz onlara tarihimizi gerçekten anlatmaya çalışıyoruz. Bu platonun içerisine girdiğiniz zaman başka bir ruha bürünüyorsunuz. Özel kimliğinizi o kapının dışında bırakacaksınız. Gerçekten ister istemez de bırakıyorsunuz zaten. Şu kostümleri üzerinize giydiğiniz zaman ve bu içerideki büyük oluşumu gördükten sonra ister istemez o havaya giriyorsunuz. Kuruluş Osman biz oyuncular için gerçekten büyük bir şans" şeklinde konuştu.

Dizinin kadrosunda yer alan oyuncularla sosyal hayatta da bir araya gelip görüştülerini söyleyen Yıldız, "Çekim dışında da işle ilgili konuşuyoruz. Daha iyi neler yapabiliriz. Bu diziyi daha iyi nereye götürebiliriz. Oyuncu olarak daha fazla neler katabiliriz bunları konuşuyoruz." dedi.

33 seneyi aşkın bir süredir bu sektörün içinde yer aldığını dile getiren Yıldız, "Plato içinde bize sunulan imkanlar müthiş. Böyle bir imkan daha önce görmedim." diye konuştu.

Şeyh Edebali'nin tarihte çok büyük önem taşıyan bir şahsiyet olduğunu hatırlatan Yıldız, "Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamalarında yaşamış olan bir zat. Büyük bir şeyh ve aynı zamanda bir Ahi reisi" ifadelerini kullandı.

Oynadığı Şeyh Edebali karakterinin tarihteki yeriyle ilgili önemli bilgiler paylaşan Seda Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük bir zat, büyük bir şahsiyet, büyük bir kişilik. Oynarken zorlandığım yerler oluyor. O kadar güzel sözler var ki bunların altına yatan metinleri çok iyi aktarmak gerekiyor. Düz bir metin olarak söylerseniz hiçbir şey anlaşılmaz ama onun ruhuyla söylediğiniz zaman onun ağzından çıkarmış gibi söylediğiniz zaman size bambaşka bir haz veriyor."

Dizideki her oyuncuyla çok iyi anlaştığını kaydeden Yıldız, "Hepsi benim kardeşim gibi zaten" dedi.