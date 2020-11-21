Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı

Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in sadık alplerin Boran Alp'i canlandıran Yiğit Uçan diziyle ilgili bir röportaj verdi.

Çok büyük ve heyecan verici bir iş yaptıklarını söyleyen Yiğit Uçan, "Burayla bir oyuncu olarak anlaştığımda gerçekten çok heyecanlandım. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bir oyuncu olarak o dönemdeki insanların hayat tarzını anlamak, oba hayatını anlayıp sindirmek ve dönemin atmosferini yaşamak tarif edilemez bir heyecan ve motivasyon veriyor. Burada herkes işini ciddiye alarak aşkla yapıyor. Böylesine işine aşkla ve tutkuyla sarılan alın teri döken insanlarla aynı atmosferi soluyup aynı teri dökmekten ayrıca çok mutluyum." dedi.

Canlandırdığı Boran Alp karakterinden bahseden Uçan, "Canlandırdığım karakter Boran Alp Osman Bey'in çok sadık bir Alp'i. Çocukluğu Ertuğrul Gazi ve Bamsı Beyrek'e hayranlıkla geçmiş onları hayranlıkla izleyerek geçmiş bir genç. Osman Bey'e gerçekten ölümüne bağlı. Osman Bey ile ölüme gidecek bir karakter." diye konuştu.

Boran Alp karakterinin korkusuz, gözünü budaktan sakınmayan, beyine ve töresine sadık bir karakter olduğunu söyleyen "Böyle bir karakteri oynamak benim için çok mutluluk verici." dedi.

4 ay süren bir hazırlık sürecinden geçtiklerini anlatan Uçan, bu süreçte binicilik, kılıç kullanma, savaş sanatları, ok ve yay kullanma, yakın dövüş dersleri aldıklarını söyledi. Kuruluş Osman'ın 2. sezonunun ilk bölümünde çekilen çarpıcı savaş sahnesi hakkında konuşan Uçan o sahnede tüylerini diken diken eden bir olay yaşadıklarını söyledi.

Uçan o sahneyi şu sözlerle anlattı:

"28'nci bölümümüzde çektiğimiz büyük savaş sahnesi sonrası bir yağmur yağmaya başladı. Bu tamamen doğalında gelişen bir şeydi. O şükür sahnemizde. Orada hepimiz savaş alanında ayrılıp öne doğru gelirken Osman Bey'in yere çöküp ellerini açtığı ve sonrasında bizim de aynı şekilde dua eder pozisyona geldiğimizde ve Osman Bey'in ilk repliği "Ya rabbi" dediğinde orada gerçekten hepimizin tüylerini diken diken eden bir durum yaşadık. O da şuydu; Osman Bey'in "Ya Rabbi" repliğiyle birlikte korkunç bir şiddetle şimşek çaktı hemen lafının arkasından. Gerçekten hayatım boyunca unutamayacağım bir anıdır bu benim için."

Yiğit Uçan, yeni sezonda Kuruluş Osman izleyicisinin daha kararlı ve daha olgun bir Boran Alp göreceğini söyledi.