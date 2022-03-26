Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 88. bölüm tanıtımı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Dizinin merakla beklenen 88. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Gayrı hedef İnegöl’dür!" sözleri damgasını vurdu.
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman, heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümüyle 30 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.