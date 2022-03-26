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Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 88. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 08:40:00 - 2022-03-26 08:40:26

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Dizinin merakla beklenen 88. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Gayrı hedef İnegöl’dür!" sözleri damgasını vurdu.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman, heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümüyle 30 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

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