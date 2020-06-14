Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman
Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı.
Çarşamba günlerinin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma "Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!" sözleri damgasını vurdu.
Dizinin son bölümünde yaşananlar izleyicinin adeta nefesini kesmişti. Kayı Obası'na saldıran Sofia ve Moğol birlikleri Osman Bey ve alpleri tarafından tuzağa düşürülerek kılıçtan geçirilmişti.