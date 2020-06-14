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Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:16:00 -

Çarşamba günlerinin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma "Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!" sözleri damgasını vurdu.

Dizinin son bölümünde yaşananlar izleyicinin adeta nefesini kesmişti. Kayı Obası'na saldıran Sofia ve Moğol birlikleri Osman Bey ve alpleri tarafından tuzağa düşürülerek kılıçtan geçirilmişti.

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