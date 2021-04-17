Kuruluş Osman'dan ayrılan Ragıp Savaş'tan veda sözleri

Ekranlara geldiği günden beri reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde son bölüm itibariyle bir ayrılık daha yaşandı.

Dizinin son bölümünde Osman Bey tarafından ele geçirilip Kayı Obası’na getirilen Dündar Bey, ahalinin büyük tepkisiyle karşılaştı. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, amcasının infazına karar verdi. İhanetini itiraf eden Dündar Bey, Nikola’nın Söğüt’e saldırı planladığı anlattı. Dündar Bey, infaz edilmeden evvel Nikola’nın Söğüt’e saldırı planladığı anlattı. Son isteği olarak ölümünün Osman Bey’in elinden olmasını dileyen Dündar Bey, Bayhoca’yı öldüren okla vuruldu ve günahlarının bedelini ödedi.

Diziye veda eden Ragıp Savaş'tan açıklama

Dizide Dündar bey rolüyle ekranlara gelen Ragıp Savaş son bölüm itibariyle diziden ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayayn Savaş, "Diziye ölerek veda eden Ragıp Savaş sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Savaş paylaşımında "Doğrulanmış Hoşçakal Dündar Bey, bana çok şey kattın ...Bu harika yolculukta benimle birlikte olduğunuz için teşekkürler...Tekrar buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.