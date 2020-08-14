Kuruluş Osman'dan ayrılan Eren Vurdem o diziye katıldı
Reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinden bir sezon sonra ayrılan oyuncu Eren Vurdem'in yeni adresi belli oldu.
Atv’de yayınlanan Kuruluş Osman'da Konur Alp’i oynayan oyuncu Eren Vurdem, diziden ayrılmıştı.
Vurdem'in yeni sezondaki dizisi belli oldu. Söz dizisindeki Ateş karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Eren Vurdem, özel bir televizyon kanalında ekranlara gelecek olan "Sadakatsiz" isimli psikolojik gerilim türündeki yapımda rol alacak.
2009 yılında oyunculuk serüvenine başlayan Vurdem, reyting rekorlarını alt üst eden Kuruluş Osman dizisinde bir sezon sonra ayrılmıştı.