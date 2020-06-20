  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya

Kuruluş Osman'dan ayrılan ayrılana

24 Haziran'da yayınlanacak finaliyle sezonu kapatacak olan Kuruluş Osman dizisinde 4 oyuncu diziye veda etti. Kuruluş Osman'ın 2. sezonda başka karakterlerle hikayesini geliştirmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:24:00 -
Kuruluş Osman'dan ayrılan ayrılana

Atv’de yayınlanan Kuruluş Osman, Burak Özçivit’in ekrana dönüşü noktasında da hayranlarını son derece mutlu etti.Ünlü oyuncu da başarılı performans sergileyerek bu büyük yükü omuzlayabileceğini gösterdi.

Kuruluş Osman dizisi, ilk sezonuyla hem akıllı bir strateji uyguladı hem de 26 bölüm boyunca izleyicilere büyük bir hikayenin ilk sunumunu yaptı. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş aşamasını temsil eden bir yapım olması, Diriliş Ertuğrul’un ardından aynı başarıyı devam ettirmesi önemli detaylar…

Kuruluş Osman 24 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan 27. bölümüyle birlikte 1. sezonunu tamamlayacak. Pandemi döneminde alınan önlemler ve senaryoda iç mekan sahnelerin çıkartılması sonrasında yoluna devam eden Kuruluş Osman, izleyici sadakati oluşturma noktasında da pandemi dönemini çok akıllıca kullandı.

4 isim veda etti

Diziden ayrılan isimler de dikkat çekiyor. Saruhan Hünel, Eren Vurdem, Yurdaer Okur ve Çağrı Şensoy gibi yapıma renk katan isimler diziye veda etti. Yeşim Ceren Bozoğlu gibi oyuncuların katıldığı Kuruluş Osman, 2. sezonda yine bambaşka karakterler ve usta isimlerle hikayesini daha da geliştirecek.

Diriliş Ertuğrul'u izleyen İngilizler bakın ne yapmış
Diriliş Ertuğrul'u izleyen İngilizler bakın ne yapmış

Medya

Diriliş Ertuğrul'u izleyen İngilizler bakın ne yapmış

Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan kararını verdi
Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan kararını verdi

Medya

Kuruluş Osman'a beklenen Engin Altan Düzyatan kararını verdi

İlk işareti verdi! Yapımcıdan Burak Özçivit için Engin Altan Düzyatan hamlesi
İlk işareti verdi! Yapımcıdan Burak Özçivit için Engin Altan Düzyatan hamlesi

Medya

İlk işareti verdi! Yapımcıdan Burak Özçivit için Engin Altan Düzyatan hamlesi

Kuruluş Osman'dan müthiş final! O isim ölüyor
Kuruluş Osman'dan müthiş final! O isim ölüyor

Medya

Kuruluş Osman'dan müthiş final! O isim ölüyor

Burak Özçivit'ten ortalığı karıştıran Kuruluş Osman paylaşımı
Burak Özçivit'ten ortalığı karıştıran Kuruluş Osman paylaşımı

Medya

Burak Özçivit'ten ortalığı karıştıran Kuruluş Osman paylaşımı

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Medya

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Pakistan’ı adeta salladı
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Pakistan’ı adeta salladı

Medya

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Pakistan’ı adeta salladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı