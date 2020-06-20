Kuruluş Osman'dan ayrılan ayrılana

Atv’de yayınlanan Kuruluş Osman, Burak Özçivit’in ekrana dönüşü noktasında da hayranlarını son derece mutlu etti.Ünlü oyuncu da başarılı performans sergileyerek bu büyük yükü omuzlayabileceğini gösterdi.



Kuruluş Osman dizisi, ilk sezonuyla hem akıllı bir strateji uyguladı hem de 26 bölüm boyunca izleyicilere büyük bir hikayenin ilk sunumunu yaptı. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş aşamasını temsil eden bir yapım olması, Diriliş Ertuğrul’un ardından aynı başarıyı devam ettirmesi önemli detaylar…

Kuruluş Osman 24 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan 27. bölümüyle birlikte 1. sezonunu tamamlayacak. Pandemi döneminde alınan önlemler ve senaryoda iç mekan sahnelerin çıkartılması sonrasında yoluna devam eden Kuruluş Osman, izleyici sadakati oluşturma noktasında da pandemi dönemini çok akıllıca kullandı.

4 isim veda etti

Diziden ayrılan isimler de dikkat çekiyor. Saruhan Hünel, Eren Vurdem, Yurdaer Okur ve Çağrı Şensoy gibi yapıma renk katan isimler diziye veda etti. Yeşim Ceren Bozoğlu gibi oyuncuların katıldığı Kuruluş Osman, 2. sezonda yine bambaşka karakterler ve usta isimlerle hikayesini daha da geliştirecek.