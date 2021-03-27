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Medya Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu! Obadaki hain ortaya çıkıyor
Medya

Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu! Obadaki hain ortaya çıkıyor

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında Kayı Obası'ndaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 17:12:00 - 2021-03-27 17:14:03

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Umur Bey'in "Bu zihgirin sahibi, çömlekçi hainini vuran kişi ile aynıdır!" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünde Kayı Obası'ndaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkıyor. Umur Bey ve Şeyh Edebali ile birlikte yemek sofrasında oturan Osman Bey obadaki hainin amcası Dündar Bey olduğunu öğreniyor.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 31 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

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