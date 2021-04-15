Kuruluş Osman’da hüzün! Burak Özçivit vedayı paylaştı

ATV’de dün ekranlara gelen Kuruluş Osman yine hayranları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Reyting yarışında Total ve ABC1 gruplarında günü birinci bitiren dizi, AB’de ise Sadakatsiz’in ardından ikinci sırada yer aldı.

#ZaferHakkındır etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan Kuruluş Osman dizisinde bir ayrılık yaşandı. Osman Bey’in ihaneti ortaya çıkan amcası Dündar’ı infaz etmesi geceye damga vurdu. öğüt’e saldıran Nikola’nın planları da bozuldu.

Osman Bey tarafından ele geçirilen Dündar Bey Kayı Obası’nda halk tarafından büyük tepki gördü. Dündar Bey, Bayhoca’yı öldüren okla vuruldu.

Dündar Bey’i oynayan Ragıp Savaş bu sahne sonrası diziye veda etti. Burak Özçivit, instagram sayfasından “Yolun açık olsun abi, seni seviyoruz, iyi ki birlikteydik” notuyla pasta kestikleri anları paylaştı.