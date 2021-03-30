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Medya Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey intikam için harekete geçiyor
Medya

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey intikam için harekete geçiyor

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 52. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 11:14:00 -

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 52. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Osman Bey'in "Gayri şehadet mertebesine ulaştın. İmdi bize de intikam mertebesi yaraşır!" sözleri dikkat çekti. Tanıtımda Abdurrahman Gazi'nin şehit edilmesi sonrası intikam yemini eden Osman Bey'in alpleriyle birlikte Bizans ordusunu ve Moğol birliklerini kılıçtan geçirdiği görüldü.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 31 Mart Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak.

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