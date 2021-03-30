Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey intikam için harekete geçiyor
Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 52. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 52. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Osman Bey'in "Gayri şehadet mertebesine ulaştın. İmdi bize de intikam mertebesi yaraşır!" sözleri dikkat çekti. Tanıtımda Abdurrahman Gazi'nin şehit edilmesi sonrası intikam yemini eden Osman Bey'in alpleriyle birlikte Bizans ordusunu ve Moğol birliklerini kılıçtan geçirdiği görüldü.
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 31 Mart Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak.