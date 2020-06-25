Kuruluş Osman’da göğüs kabartan gelişme
ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, 27. yeni bölümüyle sezon finali yaptı. Final sahnesinde Osman Bey’in Kulucahisar kalesine Türk bayrağı asma sahnesi büyük ilgi gördü.
Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 27.yeni bölümünde Osman Bey'in zaferi milyonları ekran başına topladı.
Bölümün son sahnesinde Osman Bey ve kayılar Prenses Sofia ve tapınakçıların kalesi Kulucahisar’ı fethetti.
Osman Bey’in kutlu Kayı sancağını surlara dikip ezan okuttuğu sahne büyük beğeni topladı.