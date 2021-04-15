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Medya Kuruluş Osman'da flaş ayrılık! Dizi yapımcısı vedayı duyurdu
Medya

Kuruluş Osman'da flaş ayrılık! Dizi yapımcısı vedayı duyurdu

ATV'de Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde bir isim projeye veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 11:39:00 -
Kuruluş Osman'da flaş ayrılık! Dizi yapımcısı vedayı duyurdu

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi yıldız isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 14 Nisan Çarşamba akşamı 54. son bölümüyle ekrana geldi.

 

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmetti. Osman Bey, amcası Dündar Bey'i okla vurarak infaz etti.

Ragıp Savaş'a veda mesajı

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da Instagram hesabından Ragıp Savaş'a veda mesajı paylaştı. Bozdağ paylaşımında, "Yeni hikayeler, yeni destanlar ve kadim tarihimizi anlatmak için çıktığımız Kuruluş yolunda bir karakterimiz daha bu gece bizlere veda etti. Dündar karakterini hakkıyla canlandıran sevgili Ragıp Savaş’a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

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