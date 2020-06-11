  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'yi oynayacak olan Ediz Hun'un Diriliş Ertuğrul paylaşımı sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü üstleneceği açıklanan ünlü oyuncu Ediz Hun, Diriliş Ertuğrul'da Süleyman Şahı oynayan Serdar Gökhan ile fotoğrafını paylaştı. Hun'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:23:00 - 2020-06-11 19:29:21
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'yi oynayacak olan Ediz Hun'un Diriliş Ertuğrul paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı dönem boyunca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman tüm Türkiye'yi ekran başına kilitliyor.

Ertuğrul Gazi'yi canlandıracak

Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin de diziye geri dönüp dönmeyeceği uzun süredir tartışılıyordu. Uzun süren bu tartışmalara Ertuğrul Gazi'nin ünlü oyuncu Ediz Hun ile birlikte geri döneceği açıklanınca da büyük ses getirmiş ve seyircilerin meraklı bekleyişi son buldu.

Ediz Hun'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Ediz Hun, Diriliş Ertuğrul'da Süleyman Şahı oynayan Serdar Gökhan ile fotoğrafını paylaştı.

Hun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım:

Ediz Hun'un paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı