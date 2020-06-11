Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'yi oynayacak olan Ediz Hun'un Diriliş Ertuğrul paylaşımı sosyal medyayı salladı
Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü üstleneceği açıklanan ünlü oyuncu Ediz Hun, Diriliş Ertuğrul'da Süleyman Şahı oynayan Serdar Gökhan ile fotoğrafını paylaştı. Hun'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Yayınlandığı dönem boyunca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ekranlara gelen Kuruluş Osman tüm Türkiye'yi ekran başına kilitliyor.
Ertuğrul Gazi'yi canlandıracak
Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin de diziye geri dönüp dönmeyeceği uzun süredir tartışılıyordu. Uzun süren bu tartışmalara Ertuğrul Gazi'nin ünlü oyuncu Ediz Hun ile birlikte geri döneceği açıklanınca da büyük ses getirmiş ve seyircilerin meraklı bekleyişi son buldu.
Ediz Hun'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Ediz Hun, Diriliş Ertuğrul'da Süleyman Şahı oynayan Serdar Gökhan ile fotoğrafını paylaştı.
Hun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte o paylaşım:
Ediz Hun'un paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları: