Kuruluş Osman'da büyük sürpriz! Geldiler

ATV'de 2. sezonu ile ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Özellikle yurt dışında büyük ilgi gören diziye Pakistan ve Hindistan'dan yoğun talep var.

Pakistan'da her hafta yayınlanan dizi izlenme rekorları kırıyor.

Sürpriz ziyaret

Atv dizisi Kuruluş Osman'ın setine, Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser, Milletvekili Dr. Haidar Ali Khan ve heyeti ziyaret etti. Meclis Başkanı, Pakistan'da da büyük ilgi gören dizinin setine hayran kaldığını söyledi.

Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Umur Bey'in "Bu zihgirin sahibi, çömlekçi hainini vuran kişi ile aynıdır!" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümünde Kayı Obası'ndaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkıyor. Umur Bey ve Şeyh Edebali ile birlikte yemek sofrasında oturan Osman Bey obadaki hainin amcası Dündar Bey olduğunu öğreniyor.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 31 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.