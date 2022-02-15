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Medya Kuruluş Osman'da büyük savaş başlıyor
Medya

Kuruluş Osman'da büyük savaş başlıyor

Kuruluş Osman'ın 82. Bölümü merakla bekleniyor. Yeni bölümde büyük savaş sonunda başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 15:34:00 - 2022-02-15 15:37:01

Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

 

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