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Medya Kuruluş Osman'da bomba gelişme! Artık vakti geldi
Medya

Kuruluş Osman'da bomba gelişme! Artık vakti geldi

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 08:48:00 - 2021-04-15 08:52:59

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman'ın 55. yeni bölüm fragmanında "Türk'e dokunanın başına neler geleceğini Togay'a da gösterme vakti gelmiştir!" sözleri dikkat çekti.

Son kozunu da elinde patlatıyor! Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Dün akşam 54. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey'in yakalanması ve sorgulanması dikkat çeken sahnelerden oldu.

Dündar Bey ölmeden önce Nikola'nın planını da ifşa ederek "Nikola'ya sığınmaya gittiğim gün masanın üzerinde Söğüt haritası vardı. Kalonoz ile savaş planlarını konuşurlardı. Söğüt'ün altını tünellerle köstebek gibi oyduklarını gördüm. Ağabeyimin fethettiği Söğüt'ü onlara vermeyesin yeğenim." dedi. Bölümün ardından Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanında Kayı ve Bizans orduları karşı karşıya geliyor.

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