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Medya Kuruluş Osman'da beklenen haber geldi
Medya

Kuruluş Osman'da beklenen haber geldi

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'dan beklenen haber geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, yeni sezon çekimlerinin resmen başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 14:30:00 -
Kuruluş Osman'da beklenen haber geldi

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman, geçtiğimiz sezonda büyük başarılara imza atarak seneyi bitirmişti. Milyonları her hafta ekran başına kilitleyen dizide hayranların beklediği haber yapımcı Mehmet Bozdağ'dan geldi.

Yeni sezon çekimleri başladı

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerinin başladığını resmen duyurdu. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf ile haberi duyuran Bozdağ, "Büyük emekler ile yola koyulduğumuz dizimiz Kuruluş Osman’ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın. Sezonu sağlıklı ve sıhhatli geçirmeyi nasip etsin. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum." notunu ekledi. Yeni transferler ile gücüne güç katan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonda da reyting rekorları kırması bekleniyor.

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