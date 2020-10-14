Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye başladı. İkinci sezonun ilk bölümü 7 Ekim'de ekranlara geldi. Diziyi yakından takip edenler Bamsı Beyrek'i göremediler. Bu sebeple pek çok kişi Bamsı Beyrek'in ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Peki, Bamsı Beyrek karakteri dönecek mi?

Kuruluş Osman'da Bamsı nerede?

Kuruluş Osman dizisini yakından takip edenler Bamsı Beyrek karakterinin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Bamsı Beyrek’in devam edip etmeyeceği dizide ölüp ölmediği konusunda yapımcıdan bir açıklama gelmedi.

Bamsı Beyrek kimdir? | Bamsı tarihte gerçekten var mı?

Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterlerin birçoğu gerçekte yaşamış olan insanlardan esinlenilmiştir. Pek çok kişi Bamsı Beyrek’in tarihte olan bir karakter olup olmadığını araştırıyor. Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde yer alan bir karakterdir. Ayrıca Bamsı Beyrek pek çok Türk, Azeri ve Altay efsaneleri ile masallarında yer alan Türk kahramanın ismidir.

Bamsı Beyrek ayrıca; Bey Beyrek, Bağ Böğrek, Bay Börek gibi isimlerle anılmaktadır. Bamsı Beyrek'in atının ismi ise efsanelerde Bengiboz ya da Dengiboz olarak geçiyor.

Tarihi kayıtlar ve efsanelerde Bamsı Beyrek'in İç Oğuzlar ile Dış Oğuzlar arasındaki iç savaşta kaçırıldığı Aruz Koca tarafından yaralandığı ileri sürülür.

Bamsı Beyrek’i kim oynuyor?

Bamsı Beyrek karakterini Nurettin Sönmez oynuyor. Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümnü okuyan Nurettin Sönmez ayrıca Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Bamsı Beyrek karakteri TRT 1 Ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'da da yer almıştı.