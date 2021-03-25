Kuruluş Osman'da ayrılık! Hayranları yıkıldı

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 24 Mart Çarşamba akşamı 51. son bölümüyle ekrana geldi.

Kuruluş Osman dizisinde Abdurrahman Gazi karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Celal Al son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Kuruluş Osman dizisinde düzenlenen bir düğün toyunu basan moğolların saldırısı ile Abdurrahman Gazi öldürüldü.

İşte ünlü oyuncu Celal Al'ın veda paylaşımı

Hayatımın çok özel bi yerinde olacak olan bu asil kahramanı elimden geldiğince anlatmaya çalıştım kusrumuz olduysa afv ola...

Bizleri Diriliş ve Kuruluş gibi 2 güzide projede 7 yıl 201 bölümdür var eden Allah (c.c) a hamd olsun. Manevi yardımınlarını üzerimde devamlı hissettiğim İstanbul Sancaktepede kabri bulunan Abdurrahman Gazi hazretlerine ve nice ecdadımıza hürmet ve dua olsun izlerinden hakkıyla gidebilmeyi Rabbim nasip eylesin ve inşallah sizlerde Bu kutlu Gâzinin Türbesini ziyaret etmeyi ihmal etmeyiniz.

Süleyman Şah,Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ,Abdurrahman Gazi ve daha nice kahraman ecdadımızı milyonlara anlatmaya çalışan yapımcımız ve senaristimiz Mehmed Bozdağ beye Teşekkür ve dua ile . Genel yönetmenimiz Metin Günay hocaya ve tüm yönetmenlerimize çok teşekkür ederim .Dularıyla desdekleriyle yanımda olan Dua pınarlarım Eşim , Merhum Dedelerim nenem babam annem kız kadeşlerim ve tüm aileme akrabalarım varlığınız daim olsun.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osmanın ilk bölümden itibaren canla başla çalışan bütün oyuncu arkadaslarıma yönetmenlerimizden çaycı ablamıza dek bütün yol arkadaşlarımıza yüksek özverileri için teşekkürlerimi iletiyorum var olun canlar . Başarılarınız daim olsun . Ve bizleri her hafta çarşamba çayınızla kurabiyenizle meyvenizle ailecek ekran başına geçip hanelerinizde misafir eden siz kadirşinas Türk Milletine ve bu kocaman ailenin başarılarını dünyanın her yerinden izleyen 1 milyara yakın izleyicilerimize minnettarız selam olsun dua olsun . İnşallah yakında başka projelerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz ve Haklarınızı helal ediniz...

Dizinin yapımcısı paylaştı

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ da sosyal medya hesabından Celal Al'a veda paylaşımı yaptı. Bozdağ paylaşımında "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu yazdı.