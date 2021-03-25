Kuruluş Osman'a yeni oyuncu çok ses getirdi! İşte gelen karakter...

ATV'nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisine yeni bir oyuncu katıldı.

Emre Koç, ikinci sezonu ATV ekranında devam eden Kuruluş Osman dizisiyle kariyerine devam edecek. Gazeteci Birsen Altuntaş, Koç’un diziye katıldığını duyurdu.

Kuruluş Osman son yılların en başarılı projelerinden birisi ve platosuyla da herkesi büyülüyor. Birçok oyuncunun yer aldığı dizinin ekibine katılmak tüm oyuncular için önemli bir kariyer fırsatı olarak görülüyor. Emre Koç’un dizide neler yapacağı ve nasıl bir karakteroynayacağı da merakla bekleniyor.