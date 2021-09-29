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Medya Kuruluş Osman’a kimler katıldı? Kuruluş Osman yeni oyuncular kimler?
Medya

Kuruluş Osman’a kimler katıldı? Kuruluş Osman yeni oyuncular kimler?

Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman 3. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? Yeni sezonda Kuruluş Osman’da kimler var? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kim? Kuruluş Osman’a kimler katıldı? soruları bir hayli merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni sezona 65. bölüm ile kaldığı yerden devam edecek. İşte Kuruluş Osman yeni sezon kadın ve erkek oyuncuları…

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:28:00 - 2021-09-29 17:30:41

Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak? sorusu diğer kanallardaki dizlerin yeni sezona başlamış olması nedeniyle izleyeci tarafından sorgulanıyordu. Hasret sona erecek zira Kuruluş Osman dizisinin 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni sezona birbirinden ilginç olaylar ve bir o kadar da aksiyon sahneleriyle geliyor.  Kuruluş Osman 6 Ekim 2021 Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.

Kuruluş Osman yeni sezonda neler yaşanacağı daha şimdiden merak edilirken, Aya Nikola, yeni isimlerle iş birliği yaparak Osman Bey’e hain tuzaklarını kurmaya devam edecek. Kuruluş Osman yeni sezonda yeni isimlerle geliyor. Kuruluş Osman oyuncu kadrosu bir hayli genişlemiş durumda. Kuruluş Osman’a 16 yeni isim daha eklendi.

Kuruluş Osman’da kimler katıldı?

Kuruluş Osman 3. sezon oyuncuları kimler? Kuruluş Osman’a Akıncı dizisinde Cevdet, İçerde dizisinde Hasan Alyanak karekterini oynayan Yıldıray Şahinler ile Maraşlı’da Necati Türel, Söz dizisinde Çolak, Seksenler’de Ergun Plak rolünü oynayan Serhat Kılıç yer almakta.

kuruluş osman

Kuruluş Osman yeni oyuncuları

Serhat Kılıç,

Yıldıray Şahinler,

Rüzgar Aksoy,

Şeyma Korkmaz,

Serdar Kayaokay,

Melis Gürhan,

Gizem Kala,

Can Bartu Arslan,

Serhat Parıl,

Oğuzhan Karbi,

Serdar Akülker,

Burak Alp Yenilmez,

Recep Çavdar,

Yiğit Esen,

Ali Karaağaç

Kuruluş Osman yeni sezonda neler olacak?

İnegöl Tekfuru Nikola’nın Osman Bey’e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.

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