Kuruluş Osman yeni sezonunda Ertuğrul Bey ve Turgut Alp gelecek mi?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman harika bir sezon finali bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda etti. Osman Bey ve alpleri, düşmanın elindeki Kulucahisar Kalesi'ni fethetti ve o anlar heyecanları doruklara çıkardı. Heyecan dolu sahneleriyle sezon finali bölümünün ardından izleyiciler heyecanla yeni sezonun başlayacağı tarih hakkında bilgi edinmek istiyor. Ayrıca Ertuğrul Bey ve Turgut Alp gibi tarihi karakterlerin yeni sezonda diziye dahil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Ertuğrul Bey ve Turgut Alp diziye girecek mi?

Dizinin yeni sezonunda Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin diziye dahil olması bekleniyor. Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in ise tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Ertuğrul Gazi karakterini kim oynayacak?

Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.