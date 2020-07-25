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Medya

Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman dizisi 28. Bölüm ne zaman? Yayınlandığı ilk sezonda büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonunun başlayacağın tarih merak ediliyor. Dizinin hayranları sık sık “Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ne zaman?” , “Kuruluş Osman dizisi hangi gün başlayacak?”, “Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 13:48:00 -
Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı ilk sezonda büyük ilgi gördü. Koronavirüs salgını sebebiyle bir süre çekimlerine ara verilen dizi kısa sürenin ardından kaldığı yerden devam etmeye başladı. 27. Bölüm ile Kuruluş Osman dizisi sezon finali yaptı. Dizinin hayranları yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Kuruluş Osman yeni sezona ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman dizisinin ilk sezonu kasım ayında başlamıştı. İkinci sezonun ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ama Kuruluş Osman’ın yeni bölümlerinin eylül ya da ekim ayında başlaması bekleniyor.

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