  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Medya

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman'ın 4.sezonunun ne zaman başlayacağı hangi gün ekranlara geleceği merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 16:31:00 -
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Her hafta çarşamba günleri yeni bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 21 Eylül Çarşamba günü ATV yayın akışına bakıldığında saat 20.00'de başrolünde Oktay Kaynarca'nın oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin tekrarının yayımlanacağı görülüyor. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı henüz yeni sezonun başlayacağı tarihi paylaşmadı. Ancak dizisinin 4.sezonunun ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23