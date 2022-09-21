ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Her hafta çarşamba günleri yeni bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 21 Eylül Çarşamba günü ATV yayın akışına bakıldığında saat 20.00'de başrolünde Oktay Kaynarca'nın oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin tekrarının yayımlanacağı görülüyor. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı henüz yeni sezonun başlayacağı tarihi paylaşmadı. Ancak dizisinin 4.sezonunun ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.