Kuruluş Osman oyuncusundan veda

Kuruluş Osman dizisinin 26. sezon finali bölümü, 24 Haziran Çarşamba yani bu akşam ekrandaki yerini alacak. Diriliş Ertuğrul’dan Kuruluş Osman’a geçen çok az isimden birisi de Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın oldu.

Ünlü oyuncu, başarılı performansı ile göz doldurduğu Diriliş Osman’da kendisini izleyiciye sevdirdi. Selcan Hatun, bir süre Diriliş’te görünmedi ama sonrasında yeniden Kuruluş Osman dizisinde rolü aldı… Dizinin başarılı geçen ilk sezonunun tamamlanması ile tatil fırsatı bulan Didem Balçın, takipçilerine de teşekkür etti.

Veda mesajı

Instagram hesabından mesaj yayınlayan ünlü oyuncu, çok heyecanlı bir bölümle sezon finali yapılacağını özellikle belirtti. Balçın, dizinin ikinci sezonunda da yer almaya devam edecek.

İşte ünlü oyuncunun hayranlarına sezon finali ile birlikte yaz arası için veda mesajı:

“Koca bir sezonun sonuna geldik. Yine bir sürü güzel anı biriktirdik. Yarın en heyecanlı bölümlerden biri benden söylemesi. Kısa bir zaman sonra @kurulusosman yine sizlerle olacak. Başka neler olacak kimsenin bilmediği bir sır, heyecanla beklemede kalın. önce yarın diziyi izleyip yorumlarınızı ve sezon finalinde neler olacağına dair yorumlarınızı buraya yapım. Sevgiyle kucaklıyorum hepinizi #çarşamba #kuruluşosman #selcanhatun ”