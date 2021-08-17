Kuruluş Osman oyuncusu o tarih dizisine geçti!
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’da “Batur” karakterini oynayan Eren Hacısalihoğlu’nun yeni dizi projesi belli oldu.
TRT 1’in tarih dizisi Payitaht Abdülhamid dizisindeki Kemalettin Paşa karaterinde 54 bölüm yer alan ve son olarak ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Batur olarak izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu Eren Hacısalihoğlu’nun yeni projesi belli oldu.
Özellikle tarihi yapımları tercih etmesi ile dikkatleri çeken oyuncu, yeni dizisi için de yine benzer bir tercihte bulundu. Eren Hacısalihoğlu Aziz dizisi için anlaşma yaptı.