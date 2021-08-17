  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kayserispor'da Sumudica bombası!
Dolar yeni güne böyle başladı
Muhalefet yalanla iktidar peşinde
Afganistan’da kartlar yeniden karılıyor
Medya Kuruluş Osman oyuncusu o tarih dizisine geçti!
Medya

Kuruluş Osman oyuncusu o tarih dizisine geçti!

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’da “Batur” karakterini oynayan Eren Hacısalihoğlu’nun yeni dizi projesi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 09:15:00 -
Kuruluş Osman oyuncusu o tarih dizisine geçti!

TRT 1’in tarih dizisi Payitaht Abdülhamid dizisindeki Kemalettin Paşa karaterinde 54 bölüm yer alan ve son olarak ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Batur olarak izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu Eren Hacısalihoğlu’nun yeni projesi belli oldu.

Özellikle tarihi yapımları tercih etmesi ile dikkatleri çeken oyuncu, yeni dizisi için de yine benzer bir tercihte bulundu. Eren Hacısalihoğlu Aziz dizisi için anlaşma yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay