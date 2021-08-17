Kuruluş Osman oyuncusu o tarih dizisine geçti!

TRT 1’in tarih dizisi Payitaht Abdülhamid dizisindeki Kemalettin Paşa karaterinde 54 bölüm yer alan ve son olarak ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Batur olarak izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu Eren Hacısalihoğlu’nun yeni projesi belli oldu.

Özellikle tarihi yapımları tercih etmesi ile dikkatleri çeken oyuncu, yeni dizisi için de yine benzer bir tercihte bulundu. Eren Hacısalihoğlu Aziz dizisi için anlaşma yaptı.