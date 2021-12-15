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Medya Kuruluş Osman Konur Alp kimdir? Kuruluş Osman Konur Alp’ı kim oynuyor?
Medya

Kuruluş Osman Konur Alp kimdir? Kuruluş Osman Konur Alp’ı kim oynuyor?

Berk Erçer kimdir? Berk Erçer (Kuruluş Osman Konur Alp) Kuruluş Osman yeni bölümüyle aksiyon sahneleriye izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Kuruluş Osman yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Kuruluş Ertuğrul dizisine Selçuklu Veziri Alemşah karakteri ile Taner Turan dahil olurken, Kuruluş Osman Konur Alp rolü de diziye katıldı. Peki Kuruluş Osman Konur Alp kimdir, kim oynuyor? Kuruluş Osman Berk Erçer kimdir? Kuruluş'un yeni oyuncusu Berk Erçer kaç yaşında, evli mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-15 16:52:00 - 2021-12-15 16:57:25
Kuruluş Osman Konur Alp kimdir? Kuruluş Osman Konur Alp’ı kim oynuyor?

Berk Erçer Kuruluş Osman kadrosuna katılırken, Berk Erçer, Kuruluş Osman dizisinde Konur Alp karakterini canlandıracak. Peki Kuruluş Osman Konur Alp'i Berk Erçek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Berk Erçer kimdir?

Berk Erçer, 9 Kasım 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Türk dizi oyuncusu ve fotoğrafçısıdır. Ortaokul ve lise döneminde tiyatroyla ilgiliydi. Üniversite zamanında kısa filmler çekti. Fakat sonrasında kamera önüne doğru kaymaya başladı. Aynı zamanda profesyonel bir fotoğrafçı, oyunculuğa adım atsa da bu zevkinden vazgeçmedi. Televizyon macerasına, ‘Doktorlar’ dizisinde canlandırdığı ‘Güney Aydoğdu’ karakteriyle başladı. Kurt Seyit ve Şura dizisinde oynadığı Mişa karakteri ile yıldızı parlayan Berk Erçer son olarak Mehmetçik Kut’ül Amare’de Halil Kut karakterini oynamıştır. Berk Erçer'in Destan dizisinin kadrosunda yer alacağı söyleniyordu.

berk erçer kimdir

Berk Erçer hangi dizilerde oynadı?

2018/ 2019 Mehmetçik Kut’ül Amare / Halil Kut

2018- Gülizar/ Tuğrul

2015- Bedel / Ali

2014- Medcezir/ Sinan Enveroğlu

2014- Kurt Seyit ve Şura / Mişa

2013/2014- Kayıp/ Mahir Eray

2008- Doktorlar/ Güney Aydoğdu

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