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Medya Kuruluş Osman hayranlarını yıkan ölüm
Medya

Kuruluş Osman hayranlarını yıkan ölüm

Kuruluş Osman'ın 52. Bölümünde bir sahne yürekleri dağladı. Togay’ın düğün konvoyuna yaptığı baskında şehit düşen Abdurrahman Gazi’nin cenazesinde Bamsı Bey'in sözleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 14:13:00 -

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 52’nci bölümünde, Togay’ın düğün konvoyuna yaptığı baskında şehit düşen Abdurrahman Gazi’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Can yoldaşı Abdurrahman Gazi’nin ölümünden çok etkilenen Bamsı Bey’i Cerkutay teselli etti.

Cenazenin ardından mezarın başından ayrılamayan Bamsı Bey, "Ah Abdurrahman Gazi! Düğün toyunda bile dilinde şehadet vardı. Gayrı benim vaktim de gelmiştir Cerkutay! Ben de şehitler arasına karışmak isterim" deyince Cerkutay "Şehitler arasına karışınca ne olacak beyim" diye sordu. Bamsı Bey bu soruyu "Peygamberimizi göreceğim. Hem gardaşlarımı, evladımı göreceğim Cerkutay! Birileri gider, birileri kalır! Bu işler böyledir" sözleriyle yanıtladı.

Cerkutay "Beyim! Eskiden büyük bir adam öldüğünde onun ardından insanlar kurban edilirmiş. Ruhuna eşlik etsin diye... Sen ölürsen ben bütün düşmanlarını kurban ederim" diyerek Bamsı Bey'i teselli etmek istedi. Bamsı Bey "Biz Müslümanlar öyle yapmayız. Sadaka dağıtırız, fakirleri doyururuz. Hayır duaları, ölenin ruhuna eşlik etsin diye" deyince Cerkutay "Benim zırhımdan ve pusatımdan başka bir şeyim yoktur beyim! Onları satarım, fakirleri doyururum. Sana dua ederler" diye cevap verdi.

Cerkutay'ın bu sözleri Bamsı Bey'i duygulandırdı. Cerkutay'a sarılan Bamsı Bey "Kocaman bir yüreğin var Cerkutay! Malı mülkü ne edeceksin" dedi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 52'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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