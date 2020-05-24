'Kuruluş Osman' hayranları pes etmiyor... Ertuğrul Bey geri dönecek mi?

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz bölümlerde Osman Bey'in amcası "Sungur Tekin" rolüyle dizinin kadrosuna katılan "Sezgin Erdemir", 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada sevinçle karşılandı.

Dizinin hayranları yine mesaj yağmuruna tuttu

Kadroya katılan her yeni oyuncuyla beklentileri artan dizinin hayranları son gelişmeyle birlikte yine çok sayıda sosyal medya paylaşımıyla Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'in diziye dönmesini istedi. Bu nedenle Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan "Kuruluş Osman'a geri mi dönecek mi" sorusu dizinin izleyicileri tarafından cevap bekliyor.

Düzyatan açık kapı bırakmıştı!

Diziye dahil olan her yeni oyuncuyla birlikte bu istek ve arzu katlanarak artsa da Engin Altan Düzyatan’dan kısa bir süre önce bu konuya ilişkin açıklama gelmişti. Düzyatan yaptığı açıklamada 'geri dönecek' iddialarına cevap vermişti.

Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"

Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.

Düzyatan açıklamasıyla her ne kadar dizinin hayranlarına bekledikleri 'umudu vermese de' açık bir kapı bıraktı.

Peki Turgut Alp geri dönecek mi?

Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kuruluş Osman 23. bölümde neler olacak?

Son bölümde Balgay ve Osman Bey yaşananları unutarak yeni bir sayfa açtı ve Geyhatu'ya karşı tekrar ittifak yapma kararı aldı. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Ötelerden gaza için geldik. O vakit tek arzusu gaza olan, şehadet olan ve adalet olan bir birlik kuracağız. Bir beylik kuracağız. Bir devlet kuracağız." sözleri izleyicilerin dikkatini çekti.

Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı'nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor!

Dündar'ın hain planı

Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası'nda planladığı darbe başarılı olacak mı?

Hamle başarılı olacak mı?

Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar'la evlenen Aygül, Osman Bey'den intikam almak için ne yapacak?

Osman Bey'in kutlu rüyası

Balgay ve nökerlerinin elinden kaçarken yaralanan Osman Bey, Şeyh Edebalı ve dervişler tarafından tedavi edildikten sonra uyurken bir rüya gördü. Rüyasını Şeyh Edebalı'ya "Rüyamda Zikir meclisi var idi… Gece içre gece rüya içre rüya gördüm… Senin göğsünden bir ay doğup benim göğsüme girdi. Sadrım sarsıldı, genişledi aydınlandı göğsümden çıkan bir ağaç hızla büyümeye başladı, o kadar uluğ bir ağaç oldu ki bu diyarları aşıp suyun ötelerine ulaştı… Uçsuz bucaksız topraklarda nice diyarların üstünü kapladı… O diyarlarda önce kılıçları gördüm; al kana bürünmüş kılıçlar… Sonra minareler ve ardından o minerelerin üstünde parıldayan hilaller gördüm…" sözleriyle açan Osman Bey, Edebalı'dan "Osman Bey… Ertuğrul Gazi'nin övüncü Kara Osman Bey… Yiğit Osman… Rüyanda bana gelmişsin ki murad-ı ilahi birlikte olmamızdadır… Rüya içre rüya görmüşsün ki iç içe saklanan sırlar vardır…" cevabını aldı.

"Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır"

Şeyh Edebalı, Osman Bey'in tarihe mal olmuş rüyasını şöyle yorumladı "Benim göğsümden çıkan bir ayın senin göğsüne girdiğini söyledin; vakit gelmiştir… Gayrı rızam vardır, Bala hatun helalindir, çünkü; ilahi işaret bu minvaldedir. Zira Allah sizin nesilinize hakanlık, padişahlık nasip etmiştir… Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır" ve Osman Bey'e müjdeyi verdi.

Osman Bey, Şeyh Edebalı'dan aldığı nasihatle kuruluş ateşini nasıl ateşleyecek? Osman Bey, Geyhatu ve Balgay'ı birbirine kırdırmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey ve Bala Hatun nihayet muradına erebilecek mi?

Alişar'dan kirli tuzak

Kendilerine kurulan pusuyu atlatan Gündüz ve Bamsı beyler, Söğüt'teki buluşmaya yerine gelince Alişar, Dündar ve Bahadır'ın şaşkınlıkla kalkaldı. Gündüz Bey'in "Obamızda kanlı bir ihtilal peşinde koşanları isteriz. Emmim Dündar ve Bahadır'ı bize iade edesin. Obamızın iç işlerinden de elini çekesin" sözüne karşılık "Töreden bahsedersin! Bilmez misin? Oba beye, bey sancak beyine bağlıdır! Koca uçta Salurlar, Dodurgalar, Alkaevliler de vardır.

Onlardan bir sorun çıkmaz da melanet neden hep sizden çıkar" diyen Alişar, Geyhatu adına uçtaki tüm yetkinin kendisinde olduğu iddiasını tekrarladı.

Geyhatu gelince...

Yalnızca Kayı Obası'nı değil tüm Türkmen obalarını tehdit eden Alişar Bey, Gündüz Bey'in "Sen de şunu bilesin; bu hükmün, boynuna geçen urgan olacak" sözleriyle şoke olurken, "Ya baş eğerler ya da başlarından olurlar. Ben diyeceğimi dedim! Geyhatu bizatihi gelip karşınıza dikilince, bu lakırdıları ona anlatırsınız!" diyerek gücünün Moğollardan aldığını hatırlattı.

Osman Bey, Alişar Bey' ve Moğolların ittifakına son vermek için Balgay'la birlikte nasıl bir oyun kuracak? Kayı Obası, Alişar'ın tehditlerine karşı nasıl tedbir alacak? Gündüz ve Bamsı beyler, Türkmen katliamına engel olmak için yapacak? Dündar ve Alişar arasındaki ittifakın akıbeti ne olacak?