Kuruluş Osman Ertuğrul Bey gerçekte nasıl vefat etti? Ertuğrul Gazi'nin türbesi nerede?

Ertuğrul Gazi, başında bulunduğu aşiret nüfusunun oldukça az olması sebebiyle savaştan ve kargaşadan uzak, barış ve birliğe yakın bir siyaset izledi. Dönemin siyasi şartlarını çok iyi bilerek bölge çevresinde bulunan tekfurlarla iyi geçinmeye çalışır. Böylelikle aşiret halkını sulh içinde yaşattı. Bundan dolayı ki hem kendi bölgesindeki halk ve diğer tebaalar da Ertuğrul Gazi’yi oldukça sevdiler.

Ertuğrul Gazi ne zaman vefat etti?

Ömrünü hak uğrunda geçiren Ertuğrul Gazi, Söğüt’te 93 yaşında iken 1281 yılında ruhunu teslim eder.

Ertuğrul Gazi’nin türbesi nerededir?

Geriye adalet ve sulh bırakan Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Gazi tarafından Söğüt’te inşa edilen türbede metfundur.