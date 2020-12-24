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Tarih Kuruluş Osman Ertuğrul Bey gerçekte nasıl vefat etti? Ertuğrul Gazi'nin türbesi nerede?
Tarih

Kuruluş Osman Ertuğrul Bey gerçekte nasıl vefat etti? Ertuğrul Gazi'nin türbesi nerede?

İzleyicileri ekran başına toplayan Kuruluş Osman dizisi 39. bölümü yayınlandı. Bu bölümde Kayı Obası Ertuğrul Bey’in vefatıyla üzüntüyle sarsıldı. Kuruluş Osman Ertuğrul Bey gerçekte nasıl vefat etti? Ertuğrul Gazi nerede metfun? Merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:22:00 - 2020-12-24 12:24:20
Kuruluş Osman Ertuğrul Bey gerçekte nasıl vefat etti? Ertuğrul Gazi'nin türbesi nerede?

Ertuğrul Gazi, başında bulunduğu aşiret nüfusunun oldukça az olması sebebiyle savaştan ve kargaşadan uzak, barış ve birliğe yakın bir siyaset izledi. Dönemin siyasi şartlarını çok iyi bilerek bölge çevresinde bulunan tekfurlarla iyi geçinmeye çalışır. Böylelikle aşiret halkını sulh içinde yaşattı. Bundan dolayı ki hem kendi bölgesindeki halk ve diğer tebaalar da Ertuğrul Gazi’yi oldukça sevdiler.

Ertuğrul Gazi ne zaman vefat etti?

Ömrünü hak uğrunda geçiren Ertuğrul Gazi, Söğüt’te 93 yaşında iken 1281 yılında ruhunu teslim eder.

Ertuğrul Gazi’nin türbesi nerededir?

Geriye adalet ve sulh bırakan Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Gazi tarafından Söğüt’te inşa edilen türbede metfundur.

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