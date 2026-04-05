Okan Buruk'a fiziksel temas mı? Bu dedikodu giderek yayılmaya başlandı şimdi de...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Okan Buruk'a fiziksel temas mı? Bu dedikodu giderek yayılmaya başlandı şimdi de...

Trabzonspor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da, maç sonu soyunma odası koridorlarından gelen seslerle ilgili iddialar havada uçuşuyor... Galatasaray kulübüne yakın sosyal medya hesapları hakem heyetini bekleyen sarı-kırmızılı kafile ile emniyet güçleri arasında arbedede çıktığı dedikodularını yaydı. Bir emniyet müdürünün Teknik Direktör Okan Buruk’a fiziki temasta bulunduğu ve hatta görevli bir memurun kadroda olmayan genç kaleci Batuhan Şen’e vurmaya çalıştığı dedikodusu yayıldı.

Foto - Okan Buruk'a fiziksel temas mı? Bu dedikodu giderek yayılmaya başlandı şimdi de...

Trabzonspor’un Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içindeki tansiyon soyunma odası koridorlarına taşındı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte koridorlarda yükselen sesler dışarıdan dahi duyulurken, olayların odağında emniyet güçleri ve sarı-kırmızılı teknik heyet ile oyuncuların olduğu iddia edildi.

Foto - Okan Buruk'a fiziksel temas mı? Bu dedikodu giderek yayılmaya başlandı şimdi de...

Maçın ardından Galatasaray kafilesi, müsabakanın hakemini beklemek üzere koridorlarda toplandı. İddialara göre bu sırada bölgede görevli polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle koridorun boşaltılmasını talep etti. Tahliye isteği sırasında taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

Foto - Okan Buruk'a fiziksel temas mı? Bu dedikodu giderek yayılmaya başlandı şimdi de...

Sarı-kırmızılı yönetime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları ise emniyet birimlerini suçlayan iddialar ortaya attı... ancak bazı çelişkili bilgiler paylaştı. İddialarına göre gerginlik bir polis memurunun Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a fiziki temasta bulunmasıyla kontrolden çıktı. Tartışmaya dahil olan memurun üst düzey bir emniyet müdürü olduğu öne sürülürken, bu temasın ardından koridorda sesler yükseldi ve arbede yaşandığı iddia edildi.

Foto - Okan Buruk'a fiziksel temas mı? Bu dedikodu giderek yayılmaya başlandı şimdi de...

Olaylarla ilgili çelişkili iddia ise kadroda yer almaması gereken genç kaleci Batuhan Şen ile ilgili oldu. Yönetime yakın sosyal medya hesaplarının yaymaya çalıştığı dedikodulara göre, arbede esnasında bir polis memurunun Batuhan Şen’e vurmaya çalıştı. Fotospor'a göre; Saha içinde 2-1'lik skorla sevinen Trabzonspor olurken, koridorda yaşanan olayların resmi raporlara nasıl yansıyacağı ve Galatasaray kulübünden konuyla ilgili yapacağı açıklama bekleniyor.

