Okan Buruk'a fiziksel temas mı? Bu dedikodu giderek yayılmaya başlandı şimdi de...
Trabzonspor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da, maç sonu soyunma odası koridorlarından gelen seslerle ilgili iddialar havada uçuşuyor... Galatasaray kulübüne yakın sosyal medya hesapları hakem heyetini bekleyen sarı-kırmızılı kafile ile emniyet güçleri arasında arbedede çıktığı dedikodularını yaydı. Bir emniyet müdürünün Teknik Direktör Okan Buruk’a fiziki temasta bulunduğu ve hatta görevli bir memurun kadroda olmayan genç kaleci Batuhan Şen’e vurmaya çalıştığı dedikodusu yayıldı.