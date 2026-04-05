Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Şimdi kılıçlar çekildi: Galatasaray'a 'pişkin' suçlaması: Milli takım kampında neler yaşandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın zehir zemberek açıklamalarla Galatasaray yönetimini etik dışı yöntemler kullanmakla suçladı... bordo-mavili ekibin her konuda mutabakata vardığı Nhaga’nın son anda fiyat artırılarak 'çalındığını' iddia etti. Milli takım kamplarında başta Eren Elmalı olmak üzere bordo-mavili oyuncuların 'akıllarının çelindiğini' ve Uğurcan Çakır gibi oyuncuların kulüp devre dışı bırakılarak gizli ofislerde transfer pazarlıkları yapıldığını öne sürdü.

Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı yendi... iki dev arasında "etik" tartışması başladı. Bordo-mavililerin Asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın maç sonu Metin Öztürk'e cevap olarak yaptığı açıklamalar, sadece eleştiri değil, son dönemde yaşanan birçok perde arkası olayı gün yüzüne çıkaran birer suçlama niteliği taşıyor.

Kafkas’ın açıklamasındaki en dikkat çekici nokta, "18 yaşındaki oyuncu" vurgusu oldu. Bu isim Portekiz’in Casa Pia takımında parlayan Renato Nhaga. Trabzonspor’un imza aşamasına getirdiği 18 yaşındaki oyuncu için Galatasaray son dakikada devreye girerek daha yüksek bir rakamla transferi bitirdi. Kafkas, bu durumu "anlaşma sağladığımız oyuncuya yüksek para teklif edip transferi bozmak" ve ardından "parasını verip aldık" şeklinde açıklama yapmayı "pişkinlik" olarak nitelendirdi.

Kafkas’ın bir diğer ağır suçlaması da milli takım kamplarına yönelik oldu. Eren Elmalı’nın adının Galatasaray'la geçtiği süreçte Kafkas; sarı-kırmızılı yöneticilerin, milli görevdeki oyuncuların aklını çelmeye çalıştığını iddia etti. - Milli takım kampında, gözlerden uzak temaslarla futbolcumuzun aklını çelmeye kalkmak asıl çirkinliktir.

Zeyyat Kafkas, Galatasaray yönetiminin saha içindeki olaylar veya hakem kararları üzerinden yaptığı "mağduriyet" açıklamalarına da şu sözlerle set çekti: - Asıl çirkinlik; etik değerleri ayaklar altına alıp sonra dönüp ‘mağdur edebiyatı’ yapmaktır.

Ben benim

Maç Tan önce Uğurcan'a yapılan çok ayıp. TS'ye para kazandırdı. Edepli bir insan. Türkiye maçında yaptığı kurtarışlar ile bizleri dünya kupasına götürdü. TS'un taraftarı türk mü değil mi?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Vefatını derin bir teessürle öğrendim
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Vefatını derin bir teessürle öğrendim

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İlim Yayma Vakfı eğitim danışmanı Ömer Aydın için yayımladığı taziye mesajında "Bu dünyada iz bırakanlardandı. Vu..
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!
Gündem

İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
Suriye'de halk sokaklara indi
Gündem

Suriye'de halk sokaklara indi

İsrail'in Ortadoğu'yu karıştıran saldırıları sonrası Suriye'de halk sokaklara indi. Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gösterileri düzenlend..
CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!
Gündem

CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!

Tekirdağ’ın CHP’li Çerkezköy ilçe Belediye Başkanı Vahap Akay ile belediyeden hizmet bekleyen bir vatandaş arasında geçen konuşmanın yer ald..
İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!
Gündem

İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!

İran semalarında düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının kayıp mürettebatı için düzenlenen dev operasyonun kan donduran detayları gün yüzü..
Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!
Dünya

Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırı..
