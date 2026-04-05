Şimdi kılıçlar çekildi: Galatasaray'a 'pişkin' suçlaması: Milli takım kampında neler yaşandı!
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın zehir zemberek açıklamalarla Galatasaray yönetimini etik dışı yöntemler kullanmakla suçladı... bordo-mavili ekibin her konuda mutabakata vardığı Nhaga’nın son anda fiyat artırılarak 'çalındığını' iddia etti. Milli takım kamplarında başta Eren Elmalı olmak üzere bordo-mavili oyuncuların 'akıllarının çelindiğini' ve Uğurcan Çakır gibi oyuncuların kulüp devre dışı bırakılarak gizli ofislerde transfer pazarlıkları yapıldığını öne sürdü.