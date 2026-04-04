SON DAKİKA
Dünya
En tehlikeli mafya elebaşı yakalandı

İtalya'nın en tehlikeli firariler listesindeki mafya elebaşı, lüks bir tatil tesisinde yakalandı. Organize suç örgütü "Camorra"nın elebaşlarından Roberto Mazzarella yanında bulunan üç lüks saat, 20 bin avro, sahte kimlik ve sahte belgelere el konuldu.

İtalya'da en tehlikeli firariler listesindeki organize suç örgütü "Camorra"nın elebaşlarından Roberto Mazzarella, Salerno kenti yakınlarındaki lüks bir tatil tesisinde yakalandı.

İtalya basınında çıkan haberlere göre, Napoli ve çevresinde faaliyet gösteren "Camorra" isimli örgütün elebaşlarından Mazzarella'nın, jandarma tarafından Salerno yakınlarındaki Vietri sul Mare'de geceliği 1000 avro olan lüks bir konaklama tesisinde olduğu tespit edildi.

Haberlere göre, 48 yaşındaki Mazzarella, Paskalya tatili dolayısıyla ailesiyle bulunduğu tesiste jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mazzarella'nın yanında bulunan üç lüks saat, 20 bin avro, sahte kimlik ve sahte belgelere el konuldu.

 

Ocak 2025'ten bu yana kaçak durumundaydı

Mazzarella, Napoli Mafya ile Mücadele Savcılığının talebi üzerine, mafyavari yöntemlerle ağırlaştırılmış cinayet suçlamasıyla Napoli Mahkemesi'nin ihtiyati tutuklama emri çıkardığı 28 Ocak 2025'ten bu yana kaçak durumdaydı.

İtalya İçişleri Bakanlığının en tehlikeli firariler listesinin 4 numarasında yer aldığı belirtilen Mazzarella, 15 Aralık 2000'de Napoli'deki bir şarküteride Antonio Maione'nin öldürülmesinin faili ve azmettiricisi olmakla suçlanıyor.

ata

en büyük mafya bizim mafya... ekonun sıvacısı bile bunu yüze katlar... heh..

Blondepate

Önce Maria ne demek insanlar onu bilmeli, herkese Mafia dememeli. Mafia= "Fransa'ya Ölüm, İtalya'nın Çığlığı" (Morte Alla Francia Italia Anela)
