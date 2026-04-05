Aktüel Enerjisi kimliğine geçti! Yeni ismini duyanlar şaka sanıyor!
Rize'de esnaflık yapan Seyfullah Gökyıldız (48), arkadaşlarının kendisi için taktığı 'Atom' lakabını, mahkeme kararıyla kimliğine koydurarak resmi ismine dönüştürdü.

Kent merkezine iş yeri bulunan esnaf Seyfullah Gökyıldız, enerjik yapısıyla dikkat çekince arkadaş ortamında ve sanal medyada 'Atom' lakabıyla anılmaya başlandı. Çevresindekilerin ‘Nasılsın?’ sorusuna sürekli ‘Atom gibiyim’ yanıtı vermesiyle kendisiyle özdeşleşen ‘Atom’ lakabını benimseyen Gökyıldız, resmiyetteki adını değiştirme kararı aldı. Yaptığı araştırmalarda 'Atom' isminde başka bir kişi olmadığını düşünen Gökyıldız, isim değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Gökyıldız'ın ismi resmen 'Atom' oldu. Ehliyetinden tapularına kadar tüm resmi evrakını yeni ismiyle güncelleyen Atom Gökyıldız’ın özellikle kurumlarda ismini duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.

‘DÜNYADA TEKİM’

Lakabının ismine dönüşme sürecini anlatan Atom Gökyıldız, "Yakın çevremin yanı sıra sanal medyada arkadaşlar bana 'Atom' diye sesleniyor. Sonra bu iş ciddiye bindi. Dedim ki Atom ismi çok güzel. Bir araştırma yaptım. Dünyada da benim kendi araştırmalarımda Atom ismine rastlamadım. Devletin de böyle bir hakkı varmış isim değiştirme hakkı, mahkemeye verdim. Derken ismimizi Atom olarak değiştirdik. Sokakta beni arkadaşlar gördüğü zaman, ‘Nasılsın?’ diye sorduklarında hep 'Atom gibiyim' derdim. Yani benimle özdeşleşmiş bir şey. İsim de çok hoşuma gitti ve dünyada da bir eşinin benzerinin olmadığını anlayınca böyle değiştirmeye karar verdik. Atom tostu var, atom meyve suyu var ama isim olarak Atom'a rastlamadım. Kendi araştırmalarıma göre dünyada tekim" diye konuştu.

‘48 YILDIR SEYFULLAH'TIM, BUNDAN SONRA HAYATIMA ATOM OLARAK DEVAM EDECEĞİM’

İsim değişikliğinin ardından tüm resmi belgelerini yenilediğini belirten Gökyıldız, "Bütün üzerimdeki resmi olan her şey değişti. Yani ehliyetten tut nüfus kağıdına, banka kartlarına, hatta tapulara kadar her şey değişiyor. Çünkü yeniden doğuyorsunuz. Bu isim bana aşırı bir özgüven veriyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum. 48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim. Benim lakabımdı, benimle özdeşleşmiş bir şeydi. İsmi değiştiğim zaman bir yabancılık çekmedim" ifadelerini kullandı.

‘ŞAŞIRANLAR OLUYOR, ‘ŞAKA MI’ DİYORLAR’

Yeni ismini duyanların tepkilerini de aktaran Gökyıldız, "Beni bankalardan aradıkları zaman 'kusura bakmayın, belki yanlış söyleyebileceğim ama isminiz Atom mu' diyorlar. 'Evet, ismim Atom' diyorum. Şaşıranlar oluyor. ‘İsminiz ne’ diyorlar, ‘Atom’ diyorum. ‘Anlamadım’ diyor, ‘isim Atom’ diyorum. 'Ya gerçek mi' diyerek şaşırıyorlar. Resmi bir kuruma geliyoruz, 'burada şaka mı yapılıyor' diyenler de oluyor. Şimdi ters tepki veren, 'Atom nedir, nerden çıktı' diyen de var. Değişik bir isim olarak bulup, tebrik edenler de var. ‘İlk zamanlar eleştirdik ama güzel isimmiş’ diye söyleyenler de oluyor. Bazıları ise ‘elementli dönüşüm’ esprisi yapıyor” diye konuştu.

